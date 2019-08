El economista y candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, sostuvo durante un evento de Coninagro que "hay que eliminar las retenciones" porque "no son un buen impuesto", y, en su lugar, gravar las ganancias, al tiempo que reclamó una reforma tributaria para reducir los costos a la hora de contratar empleados.

"No hay que ser demagógicos, hay que eliminar las retenciones, que no son un buen impuesto", planteó Lavagna, aunque indicó que "hay que transformarlo en un impuesto a las ganancias, que es una demanda del sector durante mucho tiempo", y aclaró que "un impuesto no se elimina de un día para el otro, sino que se tiene que transformar en algo progresista".

Durante su discurso en una jornada organizada por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) en la Universidad Católica Argentina, el candidato destacó que "todo el peso impositivo hoy es insoportable para el sector agropecuario y para todos los sectores de la economía".

En este marco, planteó la necesidad de una reforma tributaria para los sectores productivos: "Las retenciones deben ser analizadas en una rebaja impositiva más importante, como la de todos los impuestos que están ligados al costo de contratar nuevos trabajadores".

Sobre esto, subrayó que "si hoy hay una variable para la recuperación de la economía es la que tiene que ver con la creación de empleo". Además, puntualizó que "es preciso aplicar una rebaja de todo lo que tiene que ver con la inversión".

El ex ministro de Economía cuestionó que "hace ocho años que la economía está estancada", y aseguró que "el producto de los argentinos hoy es menor que el que había alrededor de 2010, una caída importante además en los últimos dos años". Según consideró, "el nivel de cierre de empresas y la menor creación de las mismas tiene que ver con esa presión tributaria".

"La economía argentina tiene capacidad de crecer un 4% por año sin grandes tensiones, y el papel del sector agropecuario es fundamental", manifestó Lavagna, en un nuevo gesto hacia el campo. "Sin el sector agropecuario la economía no tiene salida, pero sólo con el sector agropecuaria no alcanza", aclaró.