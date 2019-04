En los últimos días, el economista Roberto Lavagna lanzó su máxima de que quiere ser candidato a presidente por "consenso" o de lo contrario "no le interesa" ser parte de una interna; y ese evangelio apócrifo despertó recelos y volvió a generar heridos en las filas de Alternativa Federal, desde donde su dirigencia, salió a tildarlo de blasfemo.

Es que subido al impulso que su imagen despertara en sectores de la política y del establishment criollo, el ex ministro de economía se viene autopostulando como el abanderado de una tercera alternativa electoral, instancia en la que desde hace tiempo vienen buscando instalarse dirigentes como el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el gobernador Juan Manuel Urtubey ( Salta) y el propio senador Miguel Ángel Pichetto, hoy convertido en su ladero político.

"Yo trabajo para el consenso. Si no hay consenso, no hay solución para la Argentina y no me interesa" ser candidato, dijo Lavagna suelto de cuerpo en una entrevista televisiva.

Urtubey: “Nadie decide que es producto del consenso sin tener la decisión de la gente”

Días pasados y anticipándose a esa jugada, Massa optó por acelerar los tiempos y dar por iniciada su campaña, lo que horas más tarde llevó a Lavagna a sostener que el tigrense "está en un proyecto de una interna de un sector del justicialismo" y "yo formo parte de un proyecto que busca formar consensos para gobernar. Son dos cosas completamente distintas". El divorcio político era una realidad.

El martes, y pese a evitar dar definiciones tajantes respecto a una eventual candidatura presidencial, el ex ministro de economía insistió en lo que a simple vista parece una posición irreductible: "Hay que crear una nueva alternativa y en eso estamos; no es que haya dudas sobre la candidatura, es que la candidatura importa si somos capaces de construir consenso", advirtió.

Ayer, de la mano de Pichetto, volvió a insistir ante los senadores que integran el bloque Justicialista, con el mandamiento de la construcción de una candidatura de "consenso" y un "Gobierno de unidad nacional" para "no ser arrastrados a ninguno de los dos lados de la grieta".

Las declaraciones del "protocandidato", tal como se definiera Lavagna así mismo, despertó nuevos recelos, en este caso en Urtubey, quien mostrándose en Córdoba junto al gobernador Juan Schiaretti (Córdoba), decidió mandarle un mensaje contundente: En Alternativa Federal "tomamos la decisión de que todos compitamos en las primarias", y agregó que "nuestro valor agregado es que los candidatos se darán desde la participación de los ciudadanos, no desde los acuerdos entre políticos".

"El consenso no se mide sino a través de un proceso electoral donde la gente elige. Nadie decide que es producto del consenso sin tener la decisión de la gente", abundó el mandatario salteño.

A esa voz, se sumó la del jefe del bloque Justicialista en Diputados, Pablo Kosiner, quien advirtió que "no se va a imponer una candidatura" dentro dentro del frente Alternativa Federal, y tras recordar el recorrido realizado hasta llegar a la construcción de ese espacio, lo que incluyó recorridas por las provincias y reuniones con gobernadores, se tomó la decisión de "que no se iba a imponer una candidatura".

"Cerrar hoy la presentación electoral es achicar el espacio, las PASO son obligatorias pero hay que ver con cuántos precandidatos se llega a la presentación de listas", concluyó Kosiner, buscando obturar las pretensiones de Lavagna.