Hacienda colocó ayer $53.933 millones en las nuevas Letras del Tesoro vinculadas al dólar (Lelink), que equivalen a u$s1.202,3 millones, y descomprimió el 44% del vencimiento del bono dual del 21 de junio, que liberará una importante masa de pesos que podrían ir a presionar sobre la divisa. Sin embargo, el Gobierno sólo logró captar a un tercio de los tenedores privados de ese título. Así, aún le queda por enfrentar una demanda potencial de unos u$s1.000 millones en un sólo día.

El instrumento licitado ayer tenía como principal novedad que podía suscribirse en dólares, en pesos y en especies, es decir, a través del canje del bono dual que vencerá en poco más de 40 días. Justamente, el objetivo oficial era descomprimir el importante vencimiento de ese título de deuda en pesos atado al dólar a través de cuatro letras de corto plazo también vinculadas al movimiento del tipo de cambio a cuatro, cinco, seis y siete meses. El temor era que los $98.000 millones (más de u$s2.100 millones) que saldrían de ese instrumento el próximo mes corrieran todos juntos a dolarizarse.

Hacienda adjudicó el equivalente en pesos a u$s1.202,3 millones. La distribución: u$s325,2 millones para las letras con vencimiento el 4 de septiembre; u$s290,6 millones, al 3 de octubre; u$s242,3 millones, al 5 de noviembre; y u$s344,2 millones, al 4 de diciembre. Las tasas efectivas anuales en dólares fueron 4,69%, 4,6%, 4,09% y 4,29%, respectivamente. Además de ese interés, los inversores se garantizarán que esos pesos se muevan en línea con el dólar en meses en los que se espera una fuerte tensión cambiaria.

Desde el bono dual, ingresaron el equivalente a u$s963,7 millones. Es decir, el vencimiento del 21 de junio se redujo en un 44%. Sin embargo, el grueso del canje fue realizado por el sector público, algo que se daba por descontado porque es administrado por los resortes del propio Gobierno. De los u$s1.500 millones que estaban en manos privadas -los verdaderamente preocupantes en términos cambiarios- sólo unos u$s500 millones se pasaron a las Lelink.

Con un dólar que transita una semana de relativa calma (ver aparte), las alertas se proyectan hacia el próximo mes. En junio, el clima electoral inundará aún más la escena con la definición de los candidatos y comenzará a menguar la oferta de los agroexportadores. A eso se sumará la demanda potencial de unos u$s1.000 millones que saldrán del bono dual. Aún resta saber si Hacienda lanzará otro instrumento con para intentar captar parte de esos pesos.

"Todavía queda bastante trabajo para retener el resto de los tenedores del bono y que no se dolaricen", consideró el analista financiero Christian Buteler. Y advirtió: "De acá a las elecciones muchos vencimientos no van a ser renovados pese a que el Gobierno lo intente. En el momento en que el inversor quiera dólares físicos para retirar, no va a haber instrumento que lo suplante. Con las Letes en dólares pasa algo similar: ya ni siquiera salen a buscar el 100% del vencimiento y tienen que acortar los plazos para que caigan antes de las presidenciales".

Bancarizados a los 13

El Banco Central dispuso que las entidades financieras podrán ofrecer a adolescentes de entre 13 y 17 años una caja de ahorro sin necesidad de estar acompañados para su apertura por sus representantes legales. Desde esa cuenta se podrán constituir depósitos a plazo fijo en pesos, en UVA actualizables por CER y en UVl por importes no mayores a los$12.500 por mes.