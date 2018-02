n Los negociadores del Mercosur y la Unión Europea retomarán hoy en Asunción las discusiones para un acuerdo comercial, con una nueva "línea roja": el sector autopartista de la Argentina y Brasil no acepta canastas inferiores a 15 años y con ocho años de gracia, o sea, sin desgravaciones.

Mientras las aspiraciones de los gobiernos pasan por concluir en un acuerdo político el viernes 2 de marzo, las postura de los empresarios están muy distantes en varios de los capítulos. Luego de que BAE Negocios informara que el Mercosur bajó dos canasta de autopartes a 12 y 10 años, desde el sector dijeron a este medio que esto no será aceptado.

Desde Bruselas, el que no brindó buenas perspectivas fue el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, quien advirtió que "hay muchas áreas en las cuales no estamos avanzando como deberíamos. No estamos recibiendo el tipo de ofertas de parte de los países de Mercosur que esperaríamos".