El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui reconoció en una reunión que mantuvo con los productores de bioetanol a base de maíz que el precio de las futuras publicaciones necesitan la aprobación del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Durante su segundo encuentro con la industria de los biocombustibles, el funcionario buscó explicar a los integrantes de la Cámara de Bioetanol de Maíz los motivos en el cambio de la fórmula de la noche a la mañana, el cual afectó a todo el sector.

Fuentes que participaron del encuentro relataron que Lopetegui se comprometió a poner su "buena voluntad" en dar una solución y en esa línea respetará la fórmula de precios siempre y cuando pueda cumplirla dado que "es una decisión que le excede en el marco de la lucha que tiene el Gobierno contra la inflación".

"Si me dicen que la inflación del mes es mala, seguramente no podré dar aumentos", sostuvo el ex vicejefe de Gabinete.

Para el Gobierno, los aumentos tanto en los valores del biodiésel como del bioetanol inciden en el precio de la nafta y diésel. Vale recordar que su mezcla con los combustibles fósiles es el 10% y 12%, respectivamente. El resto tiene otras variables que parece que Hacienda no puede controlar.

Lopetegui dio a entender que está todo ligado al precio del petróleo dado que no le pueden decir a la industria de hidrocarburos que aumenten menos de lo previsto y por otro lado aprobar alzas en los biocombustibles.

Tanto la industria del bioetanol como la de biodiesel reclaman no sólo que se vuelva atrás con la fórmula sino también que el Estado les devuelva las pérdidas económicas por vender el producto por debajo del valor real a las petroleras, que se han visto beneficiadas con las políticas impartidas hasta este momento por la Secretaría.

Los maiceros adelantaron que el sector del biodiésel analiza en los próximos días presentar un recurso de amparo en la Justicia dada la "incertidumbre" de no tener un precio, lo que genera distorsiones en el mercado y en la continuidad de la actividad. Todo se suma la poca demanda por parte de las petroleras, quienes reconocieron que hay una baja en la producción de naftas.

Dos semanas atrás, "el 100% de las pymes presentaron un recurso de amparo contra el Gobierno a raíz del congelamiento en el valor y la modificación unilateral de la fórmula desde abril último", dijo a BAE Negocios, el directivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Juan Facciano.

Hoy será el turno de los cañeros que nuevamente tendrán la misma respuesta que sus pares tuvieron hasta el momento.