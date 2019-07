Curtidos ya por las crisis y los vaivenes de la economía local, los argentinos son los menos pacientes a la hora de invertir, según reveló un estudio realizado en 32 países por Schroders.

El informe indica que los inversores argentinos mantienen la composición de sus carteras durante 1,3 año en promedio, la mitad del tiempo promedio general y casi una cuarta parte del período de 5 años que recomiendan los especialistas.

Una de las explicaciones de este "cortoplacismo" podría estar en el hecho de que el 80% de los inversores locales consultados en este estudio manifestó que considera que una situación política inestable o la volatilidad de los mercados afecta su cartera, el 27% dijo que siente que esto tiene un impacto sobre sus decisiones de inversión y sólo el 24% afirmó que lo ve como una oportunidad.

Frente a la imprevisibilidad del mercado argentino, el 59% de los encuestados por Schroders respondió que prefiere los fondos multiactivos, con una cartera diversificada de instrumentos, mercados, regiones y estrategias; mientras que el 46% se inclina por los fondos en los que el gestor se centra en una clase de activos, una región o un tema específico.

Del estudio surge además que los inversores argentinos son bastante activos y reactivos respecto de sus finanzas personales: el 87% de los participantes del estudio revisa sus inversiones una vez al mes y el 76% manifestó que modificó el perfil de riesgo de su cartera ante períodos de volatilidad en los mercados.

No obstante, a pesar de su proactividad y de su rápida reacción que muestran, casi la mitad de los participantes locales afirmó no estar conforme con los resultados obtenidos. Según el informe, el 47% de los argentinos encuestados dijo que no logró la rentabilidad deseada con sus inversiones durante los últimos cinco años.

Esta insatisfacción está directamente vinculada con el nivel de rendimiento mínimo anual esperado por los argentinos, 15,8%, por encima del 12,4% del total de la región y del 9% de los inversores europeos.

El estudio de Schroders está basado en encuestas a más de 25.000 inversores de 32 países, entre los que se incluyen Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y, por primera vez, Argentina.

A nivel general, el informe reveló que el 70% cambió el perfil de riesgo de su cartera en respuesta directa a la inestabilidad: el 37% optó por inversiones de menor riesgo, el 35% eligió opciones más riesgosas y sólo el 21% las mantiene en el mismo nivel.

En este sentido, Charles Prideaux, Director Global de Productos y Soluciones de Schroders, recomendó: "Los flujos y reflujos de los mercados siempre van a mantener a los inversionistas alerta, pero la clave es concentrarse en el largo plazo".