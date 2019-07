En el marco del refuerzo al ajuste monetario, los bancos profundizaron las restricciones de acceso al crédito para las familias y las corporaciones en el segundo trimestre, según el informe de condiciones crediticias publicado ayer por el Banco Central. Con muy elevadas tasas reales y condiciones más duras, se desplomó la demanda de préstamos de parte de las empresas.

En ese período, las entidades financieras endurecieron su política crediticia aunque de forma más "moderada" que en los tres trimestres anteriores, en los que las restricciones fueron "significativas", de acuerdo al análisis de la autoridad monetaria.

En cuanto a los préstamos a empresas, el endurecimiento de los estándares se dio en particular en las grandes compañías y en los plazos más largos de financiamiento. Según el informe, los bancos señalaron como principales factores de sus acciones "al deterioro del escenario económico general y de la situación del sector al que pertenece la empresa (actual y perspectivas), así como al aumento del riesgo de la cartera crediticia". Es decir, una actividad que no levantó en el marco de un consumo que aún no encontró piso.

En el caso del crédito a hogares, la mayor restricción respondió "al deterioro de la situación económica (actual y perspectivas) y el aumento del riesgo de la cartera crediticia de los hogares". "En el segundo trimestre se registró una caída significativa de la demanda crediticia de las familias en los hipotecarios, en otros créditos al consumo y en los prendarios. Esta restricción se explicó mayormente por los menores ingresos y/o posibilidades de trabajo y tasas de interés poco atractivas", apuntó el reporte oficial.

Finalmente, los bancos aseguraron que, de cara al tercer trimestre, prevén que los estándares de aprobación crediticia para familias y empresas se mantengan sin cambios.