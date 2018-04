La cantidad de préstamos personales crecieron en marzo un 54,27% frente al mismo período del año pasado, indicó hoy un estudio privado.

“La línea de créditos personales es de gran utilidad a la hora de equiparar el poder adquisitivo versus la inflación y aumentos y es por ello que este tipo de financiación sigue siendo una herramienta fundamental del mercado que demuestra un crecimiento sostenido desde principio de año”, analizó el sondeo elaborado por la consultora financiera First Capital Group.

En ese sentido, puntualizó que en marzo los préstamos personales crecieron 3,1% frente a febrero, mientras que si la comparación se realiza frente al mismo mes de 2017, el incremento fue del 54,27%.

“Este último trimestre, hemos observado varios incrementos de tarifas que han elevado la expectativa de la inflación afectando de manera directa al bolsillo del consumidor final en impuestos, transporte público, canasta básica”, evaluó.

El estudio aclaró que “si bien el promedio es 2,5 ingresos, hay que considerar que sólo la mitad de la gente tiene crédito”. “Hay gente que no accede al crédito porque no está calificada o porque no tiene intención de endeudarse”, indicó el socio de First Capital Group, Guillermo Barbero.