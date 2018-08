La nueva disparada del dólar con la que el mercado replicó la desmentida de Marcos Peña a las versiones de cambio de gabinete se leyó entre los empresarios como una señal contundente: el jefe de los ministros debe salir del Gobierno.

"Claramente no es la solución en la que está pensando el Presidente", aseguró el funcionario antes de dar su discurso en el Council of Americas, el evento que anualmente reúne a la primera plana del mundo de los negocios en el Hotel Alvear, organizado en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La reacción sobre la divisa no se hizo esperar y ni bien se iniciaron las operaciones el billete verde cotizaba por arriba de los $40, a pesar de que el Banco Central subió la tasa al 60%. Los concurrentes, que no terminan de encontrarle una explicación a la magnitud de la devaluación acumulada en los últimos días.

Es que si bien el precio del dólar y la difícil situación económica fueron los temas que monopolizaron la cumbre, por lo bajo el pedido era un cambio de Gabinete y terminar con la jefatura de Peña, el cerebro de la comunicación del macrismo, junto a sus dos vices que supervisan la conducción económica, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

En ese marco, se especulaba con su reemplazo por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien salió a desmarcarse cuando le tocó su turno en la cumbre: "el equipo puede cambiar, es totalmente prescindible", sentenció.

Otro de los que suena para pasar a la Rosada es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aunque el interrogante es si estará dispuesto a tomar esa responsabilidad en un momento como el actual, y Macri a arriesgarse a formar un eventual presidenciable. "Está en un lugar de menor exposición y con la plata que está manejando, puede construirse otra Ciudad arriba", ironizaba una fuente del mundo empresarial. También se menciona al titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, de muy buen diálogo con el peronismo, fuerza que podría llegar a aportar algunos de sus cuadros si se produce un cambio de gabinete bajo el marco de un acuerdo amplio.

Las palabras de Peña, que afirmó que "esto no es un fracaso económico", fueron replicadas por el dirigentes industrial José Urtubey. "Recién escuchaba y lo único que vislumbro son conceptos indeterminados, cuestiones de Fe. Parece que vine a una misa", fustigó el vocal de la UIA. Ese voluntarismo el que los empresarios están hartos de oír.

Mientras tanto, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss consideraba la suba del dólar como algo "financiero" y no económico". "El ajuste fiscal está consensuado, el FMI aporta el financiamiento y se cierra el Presupuesto. Tampoco hay problemas con las provincias. La verdad es que no se por qué sube el dólar", se sinceró el empresario ante los periodistas.