El empresariado argentino expresó una fuerte preocupación por la falta de control del mercado cambiario ante cambios en las variables de la inflación y las inversiones. El grueso de los referentes del sector privado alertó que una devaluación provocará una corrida de precios que generaría un "descontrol total" de los precios y los costos. Otros señalaron los aumentos generales de la economía como responsables de la inestabilidad del dólar en la plaza local.

El vicepresidente de la UIA, titular de la cámara alimenticia de COPAL y chair del B20, Daniel Funes de Rioja, aclaró que los industriales "siempre" han "hablado de competitividad sistémica y no sólo del dólar". Y sumó otras variables para el análisis de situación, que deben alinearse para que haya armonía de escenario.

"Hay que ver la evolución internacional de las monedas. En particular, en la Argentina, tipo de cambio, tasa de interés, inflación, equilibrio fiscal y balanza comercial son cuestiones que definen una misma realidad", le dijo a BAE Negocios.

Por su parte, el empresario papelero salteño y vocal de la UIA, José Urtubey, coincidió en que "el dólar sólo como variable de competitividad única no es adecuada, sino que hay que verla sistémicamente". "Pero las tasas altas sólo encarece el crédito y no colabora con la actividad productiva e industrial", aclaró, consultado por este diario.

Otros integrantes de la conducción de la UIA dejaron claro una devaluación en estos momentos generará inflación y desbaratará "cualquier meta de inflación, ya no sólo la del 15% que quedó en el olvido". "Si se devalúa, todo se traslada inmediatamente a precios y se encarecen los costos para la producción, que están atados a un dólar que sigue estando atrasado", afirmó un integrante de la mesa chica industrial.

Otras entidades coinciden en el análisis. Es el caso del presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, quien alertó por el "efecto recesivo que puede generar en la actividad manufacturera una escalada inflacionaria por la imposibilidad de controlar y regular la salida masiva de dólares consecuencia de la pérdidas de expectativas que los inversores tienen en los rendimientos de Lebac", aunque a la vez señaló que "la suba de la tasa de interés retraerá aun más la producción en un contexto de volatilidad global". "Estamos ante una situación muy complicada", afirmó.

"Además, el aumento de la tasa de interés local por parte de los bancos que ofrecen plazos fijos con una tasa de 2,5% mensual tomaría casi imposible bajar la tasa de interés y ya el costo del crédito nos está asfixiando a todos. La caída de la Bolsa se convirtió en otra mala señal para las inversiones", se lamentó el referente del IPA.

No sólo es la industria la preocupada por el descontrol de los precios. Empresarios de la construcción, en estricto off the récord, dijeron que "no es bueno una devaluación" en estos momentos, y reclamaron "bajar la inflación".

Inverso es el análisis del empresario textil, dueño de TN&Platex, Teddy Karagozian, quien aclaró que "la suba del dólar no genera inflación (sino que) sube porque hay inflación". "La causalidad es inversa a lo que la gente piensa y la que el BCRA dice", afirmó en declaraciones a BAE Negocios.

Karagozian, quien horas antes había tenido un cruce con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovné en el marco de una jornada de AEA por el control de la inflación, sostuvo que "frenar el alza del dólar es lo mismo que se hacía con la energía y gas".

"Es subsidiar el consumo de un factor escaso. Promueve su uso superfluo y evita tener que ahorrar. Es un subsidio a los colocadores especulativos de pesos. La suba de tasas no es neutra. Promueve especulaciones, disminuye inversiones, aumenta desempleo. Pero es bárbara para los colocadores. Pero Argentina ya lo sabe y estos siempre igual terminan perdiendo", enfatizó.

Contundente, señaló que "la venta de autos es producto de este dólar barato" al igual que "los viajes son también un desperdicio de dinero que debiera usarse para inversiones en maquinaria que aumenta el capital por persona". Y cruzó la estrategia del Banco Central para controlar el dólar: "La suba en la actividad industrial va a ser mala pues seguro subirán la tasa. Pero es la misma tasa la que sube la inflación".