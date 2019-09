Los industriales profundizarán este mediodía sus críticas hacia la política-económica del Gobierno que generó una crisis sectorial "histórica" aunque en gran medida los reproches serán por la severa situación social por la que atraviesa el país. No habrá pedidos al Gobierno porque lo consideran "parte de un triste pasado", pero llamarán a un gran acuerdo político "para enfrentar los problemas que irán en crecimiento por las urgencias que atraviesa la población".

La escena transitará desde las 11.30 en Avenida de Mayo 1147 cuando se reúnan las dueñas y dueños de fábricas nacionales para festejar el Día de la Industria. "No tenemos motivos para brindar", admitió a BAE Negocios el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. En su discurso, se espera, habrá menciones a la situación del sector y un llamado a la unidad de todos los sectores para pensar en la reconstrucción de la economía.

El gran temor es que continúe el cierre de fábricas con pérdida de empleo que "no se recupera aún con un crecimiento del sector". Habrá un llamado al consenso político para evitar "tener de rehenes a la sociedad toda hasta las elecciones". Los fabriles ya le hablan a Alberto Fernández pero el pedido busca hacer mella en todo el arco político porque consideran que "para la próxima etapa del país no habrá soluciones mágicas ni que provengan de un sólo sector".

Los industriales dejaron de ser los díscolos del empresariado nacional a ser el bastión de resistencia de la crisis económica. La reinstalación del cepo cambiario y la intervención del Gobierno en distintos lugares de la economía desnudó conceptos que la UIA había denunciado en distintas oportunidades: la ausencia de un plan económico, y el privilegio de las finanzas sobre el entramado del sector privado que hacía inversiones a pesar de complicaciones de contexto.

Distintas fuentes le dijeron a este diario que las medidas anunciadas ayer generaron "una fuerte preocupación" en las empresas y no descartaron que "haya una catarata de medidas nuevas para tratar de emparchar los errores que vienen cometiendo en los últimos días". "Está claro que este Gobierno no tiene más poder. El problema es ver cómo atravesamos estas catorce semanas porque la crisis que se avecina es muy grande y tememos que no exista una red de contención para apaciguar los justos reclamos que se están viendo en las calles", admitió otra fuente encumbrada de la UIA.

Mauricio Macri había confirmado su presencia en el cónclave fabril. A tal punto que la seguridad oficial había dispuesto un operativo para el arribo del Presidente pero el viernes pasado, con una crisis cambiaria en avance y ante la inminencia de las medidas tomadas ayer, desde Casa Rosada anunciaron el faltazo del jefe de Estado, que será representado por el ministro de Producción, Dante Sica. Para muchos de los empresarios, la ausencia de Macri no sólo era "esperable" sino "necesaria".