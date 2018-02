Corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires coincidieron en afirmar que los precios de los inmuebles residenciales aumentaron en el año 2017 en un promedio del 10% en dólares alentados por una importante demanda y auguraron que este año seguirá la tendencia creciente impulsada por el crédito hipotecario.

Para el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Juan Bennazar, la suba de los departamentos el año pasado fue del 10% en Buenos Aires y alrededores y que se extendió entre el 12% y el 15% a nivel nacional.

"La demanda de los que resultaron calificados para recibir crédito hipotecario hizo subir el precio de los inmuebles usados, que estaban retrasados en su valuación”, explicó.

Señaló que dado que la cuota del crédito hipotecario con la unidad de cuenta UVA es similar a un alquiler “mucha gente decide transformarse de inquilino en propietario” y contraer un préstamo.

Según su criterio, el precio promedio del metro cuadrado en los distintos barrios capitalinos está entre los US$2.000 y US$2.200.

En tanto, Mario Gómez, de la inmobiliaria Le Bleu, coincidió con Bennazar en relación a que la suba de los precios el año pasado fue del 10% en dólares “fundado en el interés de la demanda. En la ciudad llegamos a niveles de venta previos al cepo cambiario. El 2017 fue el mejor año de los últimos 10 en ventas”, aseguró a Télam.

Sobre las perspectivas para el 2018 dijo que “será un buen año. De la mano del crédito hipotecario las unidades seguirán subiendo en precio”, estimó.

Cuando se le preguntó si la suba de las tasas de interés bancarias y el incremento en la cotización del dólar podrían desalentar al mercado inmobiliario, Gómez negó esa posilibilidad.

‘La gente ve la cuota del crédito y la compara con el alquiler y pide el préstamo. Lo pagará a mayor plazo pero prefiere endeudarse a pagar el alquiler”, reflexionó.

En tanto, Julio Rubacha, de Rubacha y Vigna, dijo que “en general los inmuebles subieron 10% en dólares, con excepción de los departamentos chicos aptos de crédito que llegaron a ascender en su valor entre 12% y 13%. Las unidades más buscadas por los tomadores de crédito costaban entre US$ 100.000 y US$ 110.000”, describió.

‘En los nuevos departamentos los costos hicieron aumentar su valor y la demanda convalidó esa suba”, señaló a Télam.

Pronosticó que a lo largo del corriente año “la demanda de inmuebles seguirá y, si continúa la oferta de crédito hipotecario y no se desata una suba inflacionaria, el precio tendrá una tendencia ascendente. La oferta no es muy elástica, por lo que los precios se van a ir acomodando hacia arriba”, estimó.

En tanto, Miguel Altgelt, de la inmobiliaria que lleva su apellido, dijo a Télam que “los departamentos subieron 10% por la profusión de créditos hipotecarios. No obstante a medida que aumenta la tasación de las unidades, el incremento del precio es menor”.

‘Los departamentos de US$ 300.000 aumentaron 5% y los de US$ 600.000 no sufrieron incrementos”, describió.

Anticipó que este año 2018 “va a ser muy movido” en compraventas inmobiliarias y que las subas de precios podrían oscilar entre 5% y 10% en departamentos de hasta US$ 400.000.

‘Los bancos van a cuidar el mercado inmobiliario y las tasas. Todo dependerá de la inflación. Los valores de hoy van a ritmo del costo de vida. En dos o tres años no se hablará más de valuación en dólares de los departamentos sino en la unidad de cuenta UVA”, expresó Altgelt.

Según datos del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, en los 12 meses del 2017 se efectivizaron 63.382 actos escriturales de compraventa de inmuebles, lo que representa un aumento del 40,9% en comparación con similar período del año anterior.

El monto de las transacciones se elevó 95,9%, a $ 148.944 millones.

A fines de enero último, se informó que el monto medio de los actos de compraventa fue de $ 2.550.583 (US$ 141.384, de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio) lo que representaba una suba de 24,7% en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense ascendía a 11,2%.

En diciembre último las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria totalizaron 2.326 casos, 125,2% más que las registradas un año antes.