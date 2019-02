El nuevo índice para medir la actividad sectorial debutó con números en rojo. Mostró caídas a niveles catastróficos de dos de las principales creadoras de mano de obra y confirmó la ruta descendente de la actividad. Pero desde el oficialismo trataron de hacer pie no ya en el dato de diciembre que reflejamos en forma destacada en la primera plana de esta edición, sino en el acumulado anual. En el caso de la industria, no es tan auspicioso pararse en la cifra de caída en el año del 5%, pero si se cuenta que ya lleva varios meses de descenso de dos dígitos, se entiende que sea visto como un número más amigable. En el caso de la construcción pasa algo similar. El número anual permite marcar en verde: 0,8% arriba. Pero no es suficiente para mostrar que los últimos cuatro meses del año fueron en caída.

El escritor, filósofo y autor de varios textos de semiótica Umberto Eco se refería a la estadística como la disciplina por la cual si hay dos personas y una come dos pollos computará que comieron uno cada una. Deben haberlo leído.