En un año marcado por los aumentos de precios constantes, que derivarán en un dato de inflación oficial cercano al 48%, los primeros tres productos que más se remarcaron en el 2018 son básicos. La lista está encabezada por los pañales con suba del 137,1%; seguidos por la harina, con el 131,6% y los fideos secos, el 96,6 por ciento.

De acuerdo con un informe de la consultora Focus Market, al que accedió BAE Negocios, en el período de enero a diciembre de 2018, el "Top 10" se completa con: Jugos líquidos, 78,9%; hamburguesas, 71,6%; aceite, 69,2%; detergente, 65,4%; papel higiénico, 58,9%; yerbas, 57,8%; y dulce de leche, 54 por ciento.

En forma paralela, los primeros diez productos que más aumentaron en diciembre, respecto de noviembre, fueron: la mayonesa, con el 24,2%; jugos líquidos, 18,2%; chocolates, 13,4%; cervezas, 7,8%; cremas dentales, 6,9%; galletas, 6,7%; pan de molde, 6,5%; detergente, 6,1%; gaseosas, 5,8%; y leche fluida, 5,7 por ciento. Consultado por este medio, el titular de Focus Market, Damián Di Pace, consideró que en el 2019 "la mayoría de las categorías de consumo masivo estará en promoción o descuentos, porque el consumo seguirá cayendo respecto del año pasado".

En diciembre, algunos artículos tuvieron que bajar los precios por la caída del consumo

Desde sus evaluaciones recientes, Di Pace expresó que "la percepción de los consumidores es que la inflación seguirá siendo alta". "¿Por qué ocurre ese desfasaje de inflación elevada y menores ventas? Los empresarios tiene parte de la devaluación todavía no trasladada", y en muchos casos, "si no trasladan la suba de costos, no pueden seguir trabajando", sostuvo. En la misma dirección, fuentes de una cadena de hipermercados destacó que "una de las particularidades de esta megadevaluación es el incompleto traslado a precios. Como la demanda interna no puede con los aumentos por la caída del poder adquisitivo, existe una inflación reprimida".

A través de Scanntech (lector de punto de venta), Focus Market relevó 305 productos de diferentes marcas y presentaciones a los efectos de medir la evolución de precios. La nota llamativa de este informe es que la contracción de la demanda generó en diciembre que productos que habían sufrido fuertes aumentos en noviembre tengan que bajar los precios. Por ejemplo, los yogures redujeron los precios un 1,5%; los quesos untables, el 4,1%; y un segmento de vinos medios, el 4,2 por ciento, entre otros bienes.

Sin dar a conocer los motivos y en un marco de recesión económica, diversos empresarios de la alimentación ya informaron a cadenas de hipermercados, supermercados provinciales, almacenes y centros mayoristas que los alimentos subirán hasta 15% en las próximas horas, con la harina nuevamente al frente, lo cual empujará el nivel de inflación de enero. La empresa Molinos Cañuelas aumentará 15% la harina y el pan rallado; Coca Cola subirá sus distintas gaseosas hasta 14%; la monopólica Unilever (artículos de limpieza e higiene personal), 10%; Papelera del Plata (pañales y papel higiénico; servilletas y rollo de cocina), 7%; y vinos Peñaflor 5%.

Desde los canales consultados señalaron que las listas no contienen una fundamentación de los aumentos de precios. La remarcación de bienes tan sensibles golpea las expectativas de baja inflacionaria.