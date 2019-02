De cara al debut del mecanismo de subasta para fijar el precio mayorista del gas, BAE Negocios dialogó con Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Mosconi. El especialista apoya el nuevo sistema pero advirtió sobre algunos riesgos: "La Comisión de Defensa de la Competencia tendría que controlar que no se cartelice la oferta en las subastas porque el mercado está muy concentrado. Inclusive debería emitir un dictamen que diga si hubo o no cartelización. Otra preocupación es que el peso del proceso competitivo no recaiga en el usuario. Si los precios superan lo previsto, el Gobierno tendría que buscar herramientas para no trasladarlo a tarifas". Con o sin cartelización, la posibilidad de un tarifazo mayor al anunciado existe.