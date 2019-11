Mientras las grandes cadenas de hipermercados todavía no resolvieron su postura en torno a una futura ley de góndolas, los supermercados de origen provincial tomaron distancia del proyecto y creen que no ayudará a bajar los precios.

Fuentes del sector reconocieron a BAE Negocios que "todavía no ha habido una sola reunión para discutir la ley de góndolas". Tras ello, remarcaron que "se esperará hasta la sanción, si es así, de la ley, para mantener conversaciones internas dentro de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y luego ver qué postura adoptar".

Aunque en el ánimo de los hipermercadistas no cae bien la sanción de la normativa, desde el propio sector aclararon que "lo que se ven y se leen son operaciones, porque no se sabe qué conducta se tendrá".

El presidente de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Ricardo Zorzón, opinó sobre la ley de Góndolas: "Si hay que ponerle nombre a la ley, le pongo pirotecnia". Además admitió que "existe el monopolio en algunos sectores, pero no hace falta que se haga otra ley para evitar esto", y agregó: "Esto está legislado hace muchos años, hay una ley sobre el abuso de posición dominante y en 25 años ningún gobierno se ocupó", sostuvo, durante una entrevista en FM La Patriada.

En éste sentido, consideró: "con esta nueva ley no veo nada nuevo, la ley no va a modificar los precios". Y exigió: "para que disminuyan los precios hay que bajar impuestos, hay que achicar el estado". El presidente de la CAS fue categórico: "Que expliquen cómo es que van a bajar los precios porque yo no creo que pase".

Por otra parte, el empresario Víctor Fera, titular de Maxiconsumo, afirmó a este diario que está a favor de la normativa porque "tendrá que haber cinco proveedores como mínimo en las góndolas y nadie podrá tener más del el 30% de la góndola por lo que la ley regulará la competencia de marcas en las góndolas, para terminar con los abusos de posición dominante".

El proyecto aprobado por la Cámara baja dispone que en góndolas y locaciones virtuales deberá reservarse un 25% del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales. A su vez, en las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas, tendrá que haber un 50% del espacio para los productos elaborados por pymes.