La bola de nieve de Leliq y plazos fijos no es la única fuente latente de tensión cambiaria. También se sumarán los vencimientos de bonos y letras en pesos, que presionarán sobre el tipo de cambio si el Gobierno no consigue renovarlos. En particular, entre abril y junio vencen en pesos el equivalente a más de u$s7.197 millones y en lo que queda de 2019, u$s14.500 millones.

“Como es natural, en cada vencimiento de este instrumento los inversores tomarán la decisión de sostener su colocación en moneda local o bien no renovarlo e invertir en otro activo (por ejemplo, activos en dólares), en base a la ecuación tasas de interésûdevaluación esperada”, apuntó un informe de Itega.

En marzo, las Lecap a tres meses se colocaron con una tasa nominal anual cercana al 50%. “Si la incertidumbre y el riesgo crecen el Tesoro deberá convalidar tasas crecientes de forma tal de evitar mayores tensiones cambiarias”, planteó el centro de estudio. Y advirtió: “Esta estrategia puede activar la conformación de una nueva “bola de nieve”, ya que tasas de interés más elevadas implican un crecimiento más rápido del stock de activos en pesos”.