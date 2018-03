El presidente Mauricio Macri afirmó que “los trabajos del futuro vienen del mundo digital” al tiempo que, en medio de la discusión por el proyecto oficial de reforma laboral, dijo preguntarse “por qué las empresas chicas son buenas, y las grandes son malas”.

Macri, al encabezar la inauguración de un centro de investigación tecnológica de la Universidad Nacional de La Matanza ayer por la mañana, aseveró que “muchas veces se han construido edificios, y adentro no hay nada, y eso no sirve”, en supuesta crítica al kirchnerismo.

“Somos todos argentinos y todos necesitamos crecer. Entonces, ¿cómo puede haber distancia entre el sector público y el sector privado? Y mucho peor: ¿Cómo puede haber distancia entre la universidad y la empresa?”, planteó el jefe de Estado.

“Es una locura, porque el 80 por ciento de los chicos que egresan, van a desarrollar su vida a través de una empresa. Ojalá todas las pequeñas puedan llegar a medianas, y las medianas a grandes, porque eso va a significar que se creció”, consideró.

En esa lógica, Macri señaló: “Me pregunto por qué las empresas chicas son buenas, y las grandes son malas. Le estamos mandando un mensaje a todos estos chicos de que nunca crezcan, que nunca mejoren, porque van a pasar a ser malos. Realmente no es así, uno es malo si no cumple con la ley, si no respeta a su vecino, pero no por pequeño o grande se es malo”.

Luego de mencionar el polo tecnológico de Silicon Valley, en Estados Unidos, afirmó que “lo más importante es que estamos enfocando hacia el lugar de donde vienen los trabajos del futuro, que es todo lo que tiene que ver con el mundo digital”.

“Vuelvo de Estados Unidos, donde se habla en todas las reuniones de cómo viene este proceso digital, de que en cuatro o cinco años nadie va a reconocer cómo va a funcionar el comercio. Y nosotros necesitamos ser parte de eso, darles las herramientas a nuestros pibes para ser parte de ese mundo que se viene”, concluyó.