El presidente Mauricio Macri ordenó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Producción, Francisco Cabrera, convocar a una reunión a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la Casa Rosada para el próximo lunes con el objetivo de bajar el tono al conflicto con un sector del empresariado.

Aunque el mandatario un día atrás celebró el reto de Cabrera a los industriales cuando les pidió que "dejen de llorar e inviertan y exporten", ayer cambió de opinión luego de que desde la UIA elevaron la apuesta. El primer encargado de responder al Gobierno nacional fue el titular de esa entidad, Miguel Acevedo, quien en declaraciones radiales, manifestó que los dichos del ministro "no cayeron bien", pero que eran tomados "como un tropezón" de su parte.

Otro de los que contestó a Cabrera fue el industrial José Urtubey, quien sostuvo que a los empresarios no les gustan "las descalificaciones ni las bravuconadas".

La idea del encuentro de la semana próxima es recomponer la relación con los industriales, no obstante por el momento no está confirmada la asistencia de Macri. Los únicos confirmados son el jefe de Gabinete y Cabrera. Como adelanto, Peña ayer al mediodía aseguró durante un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires que "no hay un enfrentamiento con los empresarios".

Las críticas a una parte de los empresarios que se quejan de algunas políticas de la administración de la alianza Cambiemos coincidieron con la detención del ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain. Desde Balcarce 50 aseguraron que desde el Poder Ejecutivo nacional "no se impulsó de ninguna manera" el arresto del empresario en el marco de la causa en la que se investigan las denuncias por irregularidades en las obras de remodelación en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, a pesar de que su aliada de la Coalición Cívica Elisa Carrió sostuvo en su cuenta de Twitter: "Están cayendo los viejos empresarios corruptos, socios del régimen kirchnerista. Algunos todavía tienen fueros".