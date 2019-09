La versión de que el Gobierno anunciaría la eliminación de las retenciones al campo paralizó la actividad ayer en los mercados de granos, que ya venían moviéndose a media máquina. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri echó por tierra las expectativas al ratificar que los derechos de exportación continuarán hasta 2020, durante un encuentro organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Ante una sala que aplaudió y arengó, el Presidente se sintió como en su casa. En ese contexto aprovecho para volver a destacar las medidas que lanzó su Gobierno una vez conocidos los resultados de las PASO. Remarcó la mejora en las exportaciones de carne, la simplificación de trámites para la venta de granos y la reducción de la presión impositiva. "Las retenciones de maíz y trigo pasaron del 23% al 7% y las de la soja de 35% al 25%", dijo.

Resaltó además que el campo "es y seguirá siendo uno de los grandes protagonistas" de la Argentina. "Por eso firmé los 14 puntos que me presentaron, en este caso, la Mesa de Enlace. Lo hice porque estamos listos para asumir la responsabilidad y cumplirla, porque creo en ustedes",sostuvo y desató nuevamente los aplausos de los productores.

En concreto, no hubo anuncios ni nada que se le parezca. "El rumor salió de un tweet anónimo. Cómo se puede dar notoriedad a eso", dijo el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

Para el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, si se daba la eliminación de las retenciones "socialmente se hubiera leído mal, dado el contexto actual de emergencia alimentaria que atraviesa la Argentina".

"Desde ya que sería una buena medida pero no es posible, porque es tocar las cuentas públicas, el déficit", dijo el titular Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.

Si la medida se concretaba ayer, los productores estaban dispuestos a vender todos sus granos. "Por qué no aprovecharíamos esa posibilidad frente a la opción de un aumento de los derechos de exportación que impondría el kirchnerismo", coincidieron productores que participaron de la Jornada Nacional del Agro (Jonagro).

Lo que retiene hoy el campo, se calcula cerca de 25 millones de toneladas de soja, representa ingresos de alrededor de US$8.700 millones. Sin embargo, el productor no va a vender, al menos hasta que se defina quien será el próximo presidente.

Un dato: varios productores señalaron que los bancos no están otorgando créditos. Las entidades confirmaron la información. "Con la inestabilidad del tipo de cambio, a lo que se suma el retiro de los dólares, no se presta nada al menos hasta octubre", afirmaron las fuentes. La noticia no es buena,. No todos los productores pueden sostener los gastos de la próxima campaña con su bolsillo.