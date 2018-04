En un intento por repartir el costo político por la suba de las tarifas, el presidente Mauricio Macri pidió públicamente ayer a los gobernadores e intendentes que eliminen los impuestos a los servicios públicos y convocó a los usuarios a "consumir menos" energía.

Tanto preocupa al Poder Ejecutivo nacional el tema que minutos antes de que Macri difundiera su discurso a través de un mensaje grabado en el megayacimiento de Vaca Muerta, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó una entrevista televisiva para hablar sobre el aumento tarifario y casi inmediatamente después la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció que su distrito acataría la recomendación del mandatario.

"Les quiero pedir a todos los municipios y a los gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de cada consumidor, de cada comercio, y cada pyme", manifestó el presidente desde las instalaciones de YPF en Loma Campana, en Neuquén, a donde viajó junto al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

Con su pedido Macri buscó involucrar de lleno a los mandatarios provinciales e intendentes en la política tarifaria diseñada desde la Casa Rosada. También fue un mensaje para los diputados y senadores nacionales que responden a los gobernadores peronistas, en medio de la insistencia de la oposición para que se realice una sesión especial en el Congreso mañana a las 11 para limitar los incrementos de tarifas.

La preocupación del Ejecutivo nacional por repartir responsabilidades surgió luego de que sus propios socios de la UCR y la Coalición Cívica cuestionaron el nuevo cuadro tarifario, sumado a la caída de la imagen del presidente en las encuestas a raíz de este tema.

El reclamo no se limitó a los gobernantes, por el contrario el mandatario sostuvo que la única manera de lograr un cambio verdadero y profundo es que todos los argentinos asumamos el desafío de consumir menos".

Mientras las críticas de los usuarios se hacen escuchar en los cacerolazos, la "marcha de las velas" y "el paro de luz", Macri subrayó: "Sé lo que pesa la actualización de tarifas. Sé lo que pesa en el bolsillo de cada uno de ustedes. Entiendo lo que les pasa. Sé que no es fácil. Si hubiera habido otra manera créanme que la hubiera hecho".

"Los subsidios no son gratis como nos hicieron creer durante muchísimos años. Esa es la mentira que más daño nos hizo. La energía no es gratis, la energía cuesta. Cuesta producirla, transportarla a cada escuela, a cada hospital, a cada fábrica de nuestro país", puntualizó el jefe de Estado. Y ahondó: "Es mentira que los subsidios al gas y a la electricidad no los paga nadie. Los pagamos todos, con más inflación y con deuda, porque para pagar la energía tenemos que pedir plata prestada, lo que genera una deuda a futuro".

"Para cubrir esos subsidios nos tuvimos que endeudar. La otra opción hubiese sido hacer un shock de ajuste, y ese no es el camino que elegimos. Elegimos el camino del cambio con gradualismo para que ningún argentino se quede atrás", concluyó el presidente.