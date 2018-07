"Llamar y después decir que no. No es mas que un manoseo al sector y no contribuye al desconcierto que ya existe, y habla de una desprolijidad mas". Con éstas palabras el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostagno mostró su enojo con la decisión del Gobierno de suspender la reunión de los tamberos e industria con el presidente Mauricio Macri el próximo martes de cara a la asamblea que harán los productores dos días después en Rosario por la crisis que atraviesa la producción.

En diálogo con BAE Negocios, Rostagno explicó que "el objetivo de la asamblea es revalidar el plan lechero de CRA y ver con todas las entidades hacia donde vamos porque la actividad está pasando el peor momento de los últimos años y realmente no hay un cambio de actitud de los funcionarios encabezados por el director de Lechería, Alejandro Sammartino".

El responsable de la entidad con asiento en Rafaela, ligada a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), afirmó que es necesario tener el mercado lácteo institucionalizado como sucede con los granos o la carne. Es decir que los valores que paga la industria sea público para que de esta forma se traiga transparencia a las transacciones, en definitiva formalizarlas.

Un trabajo de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), señaló que en mayo el índice de costo de la actividad tambera sufrió un aumento del 7,2% en relación a abril. Por su parte el índice de precio, al estar relacionado con el precio de la leche, mostró una suba del 3,4% con respecto al mes anterior.

Es así que para en mayo la relación IP:IC se ubicó en 0,8; siendo esta la más baja que se tiene registrada desde abril de 2016. El aumento de los costos de producción que se deben en gran medida a la devaluación del dólar, dado a que 69% de los mismos están dolarizados. "Hoy el precio promedio de un litro de leche a boca de tambo está en promedio $6.5 el litro cuando debería ser de $9", dijo Rostagno.