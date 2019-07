El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió hoy que no está del todo "satisfecho con el texto jurídico" que se ha obtenido en el principio de acuerdo de libre comercio suscrito en junio entre la Unión Europea y Mercosur, sobre el que se va a discutir en otoño para conseguir garantías adicionales.

"No estoy totalmente satisfecho con el texto jurídico que hemos obtenido. Tendremos la discusión en otoño", señaló Macron en una conferencia de prensa en París junto al presidente de la Unión de Comores, Azzali Assoumani, según reproduce la agencia EFE.

Preguntado sobre el acuerdo de libre comercio UE-Canadá (CETA), que se somete a un voto de ratificación, mañana, en la Asamblea Nacional francesa, el jefe del Estado se refirió también al suscrito con Mercosur, para el que, recordó, Francia ha "pedido una serie de garantías".

La portavoz de su Gobierno, Sibeth Ndiaye, precisó el pasado día 10 que Francia ha fijado tres condiciones medioambientales, sanitarias y de salvaguarda para sectores que París considera "sensibles", como el vacuno, que deben resolverse en los próximos meses.

Eso debe ocurrir antes de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE den su visto bueno al pacto a comienzos de 2020, para iniciar el proceso de ratificación en cada uno de los Estados miembros.

Sobre el CETA, Macron defendió su ratificación, que "va en el sentido correcto", en respuesta a la petición de su exministro de la Transición Ecológica Nicolas Hulot, que solicita a los diputados que lo rechacen.

Reprochó a Hulot que no dijera eso cuando tenía la responsabilidad ministerial y recordó que cuando él fue elegido el acuerdo con Canadá ya se había firmado.



Explicó que se hizo "un gran trabajo", en el que participó el propio Hulot, "para mejorar ese texto y obtener garantías", en particular con cláusulas de salvaguarda medioambiental.



Más allá de estos dos casos, Macron afirmó que la UE debe seguir negociando acuerdos comerciales para no aislarse, pero incorporando nuevos criterios.



"Creo que el modelo de intercambios comerciales que sólo responden a una agenda económica y comercial es algo del pasado. Tenemos que integrar nuestros criterios sociales y medioambientales", concluyó.