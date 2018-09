La demora de una hora de Dujovne en aparecer en el Congreso para responder las preguntas de la oposición generó malestar entre los diputados. Mientras tanto, el encargado de hacer tiempo fue el subsecretario de Coordinación de Políticas Macroeconómicas, Federico Filippini, que mostró unos power points a modo de introducción con la serie de los "shocks externos" que afectaron al país, cuadernos incluidos. "No me siento representada por ese funcionario. ¿Qué tiene que hacer el ministro que no llega?", se preguntó en voz alta una ofuscada Graciela Camaño. El radical Mario Negri minimizó el tema al señalar que fueron sólo "20 minutos" por protestas callejeras. Cuando llegó, Dujovne se sentó y fue directo al grano a responder las inquietudes de los legisladores.