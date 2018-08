Pese que en plena sequía se espera un repliegue del campo, el sector apuesta por más soja y maíz de cara a la próxima campaña. En un sondeo realizado en el congreso de Aapresid, los productores consultados confirmaron que su área de siembra aumentó 5,1% según datos del Ministerio de Agroindustria.

Para el campo fue importante lo dicho por el presidente Mauricio Macri de no volver a imponer retenciones a los cereales. Cultivos que por otro lado vienen siendo beneficiados por el clima. Las fuentes de la cartera agropecuaria estiman una producción de 22 millones de toneladas frente a los 18 millones del año pasado.

De cara a la cosecha gruesa, se esperan también mejoras. Principalmente en el caso de la soja, donde se mantiene el esquema oficial de quita de retenciones graduales, el productor se volcará a sembrar más oleaginosa en desmedro del maíz, algo que no se vio en la anterior campaña.

La mayoría de los consultados señalaron que pudieron solventar de "su bolsillo" los gastos de tarjetas de créditos. Un tema que también se barajaba como un efecto negativo por el mal clima.

Créditos al día

La información fue confirmada por fuentes del sector bancario que resaltaron que no hubo aumento en la mora ni tampoco créditos nuevos para cubrir las deudas, algo que en algunos casos habían previsto de antemano frente a la sequía que azotó de lleno al sector.

La mala noticia quizás pasa por las maquinarias. Los productores no ven en el mediano plazo la posibilidad de comprar nuevas unidades y reconocieron que eso no se dará sino hasta después de la cosecha de 2019. Es decir que hasta marzo o abril no se sabrá si las ventas repuntaran dado que hoy caen un 50 por ciento.