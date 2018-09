La estrategia del Gobierno para definir el Presupuesto 2019 desató más críticas de las centrales sindicales, la condena al modelo económico y una movilización del bloque liderado por Hugo y Pablo Moyano en el día que el Congreso trate ese proyecto de ley.

Esta falange presentó en el Congreso el Frente Sindical para el Modelo Nacional, con la ausencia del también presidente de Independiente, reafirmando que sólo hay pasos para agravar la crisis. "Discuten con los gobernadores un prespuesto que va a traer más ajuste", remarcó Pablo Moyano al ratificar que marcharán con Camioneros el lunes 24 junto a las CTA.

Por su parte el triunviro Carlos Acuña le aseguró a BAE Negocios que la única resultante de todo lo hecho hasta ahora por el Presupuesto "es que el Gobierno se preocupó por lograr una foto". Y acotó: "La gente está esperando que le resuelvan sus problemas y no los vemos en todo el temario que se desarrollan en las reuniones con gobernadores y anuncios del Poder Ejecutivo". El también referente de los trabajadores de estaciones de servicio brindó un ejemplo puntual respecto al valor de los combustibles: "Liberaron ese mercado y las consecuencias están a la vista, pero todavía se sufrirán más". Acuña recordó que las variables que las petroleras tienen en cuenta para fijar el valor de las naftas son el precio del barril de petroleo, el de los biocombustiles, que fija el gobierno por el decreto y la variación del tipo de cambio. Antes el aumento era cada 3 meses y era el Estado el que daba el ok del porcentaje a aumentar. Ahora se mantienen las mismas variables pero no hay decisión del Ejecutivo, con lo cual el mercado está liberado. "De más está decir que estos aumentos impactan en un sinfín de productos sobre todo los artículos de primera necesidad", remarcó el triunviro.

Desde el sector sindical que lideran los Moyano, el referente de ATE Capital Daniel Catalano anticipó que no habrá pausas "en la convicción de oponernos a este modelo de ajuste" y agregó "nuestros próximos pasos serán estudiando y discutiendo el proyecto de Presupuesto 2019 con los distintos bloques parlamentarios. Además, en rechazo al ajuste brutal que el Gobierno pretende aprobar mediante esa ley, nos movilizaremos al Congreso el día de la sesión".

Documento

Por su parte la Comisión de Economía del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, emitió un informe denominado "Crisis y Conflicto" con perfiles críticos respecto a la marcha de la economía nacional y provincial, que incluye el presupuesto. Esa comisión la integran Roberto Feletti, Mercedes La Gioiosa, Axel Kicillof, Silvina Batakis, Arnaldo Bocco, Martín Pollera, Débora Giorgi, Antonio Mezmezián y Cristian Girard. Allí consideraron que más allá de la Administración Cambiemos logre aprobar el Presupuesto, bajo severísima exigencia del FMI "este gobierno dejarán un pueblo emprobrecido, con una serie de condicionamientos que demandará años de esfuerzo para ser revertidos". Allí remarcaron que a este punto de gestión la caída del PBI por habitante y desde las proyecciones oficiales habrá una caída del 5,2%, derrumbe que está acompañado por un empeoramiento distributivo, fenómenos que no tendrán pasusas "al calor de una inflación galopante".