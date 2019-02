El rebrote inflacionario de enero se profundiza en febrero (es casi un hecho que superará el 3%) y los siguientes meses también serán muy complicados. Así, la inflación interanual registrará más de 50% y los meses subsiguientes, por lo menos hasta mayo inclusive, también exhibirán un aumento por encima de ese umbral. La cifra más que duplica a la inflación interanual con la que había asumido el actual gobierno, según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires que en noviembre de 2015 medía 23,9%.

Varios factores lo explican. En primer lugar, el generalizado y otra vez brusco aumento de las tarifas de los servicios públicos. También la inercia inflacionaria seguirá su curso, dado que constantemente se renuevan contratos que habían quedado atrasados y ajustan en buena medida por la inflación pasada y los mayores costos operativos. Por otra parte, como suele ocurrir tras un ajuste devaluatorio fuerte como el reciente, el índice de precios minoristas tiende a converger con el mayorista y aun hay una brecha de 17 puntos entre ambos (había llegado a ser de 30 puntos en septiembre pasado). La diferencia deberá seguir comprimiéndose, debido a la necesidad de los comercios minoristas de recomponer márgenes de rentabilidad, al menos parcialmente.

Esos índices seguirán convergiendo siempre y cuando en los próximos meses no se produzca otro abrupto salto del tipo de cambio, aspecto que no se puede descartar para nada, debido a la incertidumbre local, a la gran sensibilidad de nuestra economía ante cambios en el escenario internacional y a que el FMI volverá a presionar para que Argentina equilibre sus cuentas externas. Al respecto, en la revisión del acuerdo de octubre pasado, el FMI que ya contaba con los datos registrados de nueve meses del año en curso había proyectado un superávit comercial anual en 2018 de 3.300 millones de dólares y el país registró finalmente un déficit de 3.820 millones de dólares. O sea, esperaban que el ajuste del tipo de cambio iba a provocar una contracción mucho más potente de las importaciones y que la reacción de las exportaciones iba a ser muy superior. Si bien por el cronograma de desembolsos de los préstamos es claro que financian a Cambiemos para que pueda sostenerse en el poder hasta las elecciones, tampoco van a permitir un atraso cambiario que impida cumplir sobradamente con su proyección de superávit comercial de 12.200 millones de dólares en 2019. Para eso, necesita que el consumo siga muy deprimido porque las exportaciones no son tan dinámicas. Y, en su programa, la principal variable de ajuste es el tipo de cambio.

En 2017 la inflación había llegado a bajar 16 puntos (desde el 41% de 2016). No obstante, en esa ocasión, la estabilización del dólar se había producido desde el segundo trimestre del año anterior y en todo 2017 el valor de la divisa estuvo planchado, como resultado de las muy generosas tasas que pagaba el actual gobierno y de su política de mega endeudamiento externo. Ese congelamiento del tipo de cambio había sido vital para que la inflación haya bajado tanto. Ahora, el punto de partida es muy superior (47,6%), la aceleración inflacionaria se produjo en el tercer cuatrimestre de 2018 (en 2016, había sido en el primero) y, más allá de los préstamos del FMI y del Banco de China, no hay un panorama de ingreso de capitales agresivo como en 2017. Eso, sumado a la incertidumbre por las elecciones presidenciales (siempre generan más temores que las legislativas), impide pensar que el dólar pueda mantenerse estable como en 2017. Por el contrario, posiblemente suba, al menos, a la par de la inflación, retroalimentándola. Otro aspecto negativo en relación a la desaceleración de la inflación de 2017 es que el esquema de incrementos tarifarios de 2019 es más potente y generalizado. El único punto que podría jugar a favor respecto a 2017 para bajar la inflación es que el mercado laboral y el consumo están muy deprimidos.

Por lo tanto, la estimación de inflación volcada en el Presupuesto Nacional de 23% nuevamente es ridícula y tampoco será posible que se cumplan las previsiones de la gran mayoría de los consultores que en enero pasado estimaban una inflación entre el 27 y el 28%. En el mejor escenario, la inflación tiene un piso del 34% como publicamos en este espacio el 2 de enero pasado, pero posiblemente cierre en un valor más cercano al 40%, dado que no están dadas las condiciones para esperar que la reducción del índice sea superior al conseguido en 2017, luego de haberlo hecho subir bruscamente en 2016.

Ahora bien, el rasgo más lamentable del actual proceso inflacionario no es sólo que se haya duplicado su magnitud, sino que está provocando una disputa distributiva muy perjudicial contra los trabajadores y en especial en detrimento de los hogares con menores recursos hasta niveles alarmantes. Los sectores de trabajadores con mayor capacidad de negociación (asalariados registrados del sector privado) tuvieron un aumento salarial promedio de sólo 34,5% entre noviembre de 2017 y el mismo mes de 2018 (último dato disponible de la AFIP) y así perdieron por 13 puntos respecto a la inflación de 47,6%, medida por el INDEC. En un contexto de estas características, los trabajadores no registrados y los jubilados, como en la Convertibilidad, de vuelta son los más castigados.