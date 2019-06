El economista y ex integrante del equipo económico de Cambiemos Carlos Melconian advirtió que si el tipo de cambio se atrasa ahora significaría "más quilombo para el 10 de diciembre", cuando asuma una nueva gestión de gobierno.

"No me gustaría que se atrase el tipo de cambio ahora, porque es más quilombo para el 10 de diciembre. Me gustaría ganar (las elecciones) sin comprometer las variables importantes", sostuvo el ex presidente del Banco Nación.

Según Melconian, "lo mismo vale para las tarifas públicas: hay que explicarlas como el zafarrancho heredado por (Mauricio) Macri, que todavía no está resuelto. Todavía es de 300.000 millones de pesos el gasto público, que está afectando la presión fiscal sobre el sector privado".

En este marco, aseguró que no le interesa "que caiga un dólar gringo a especular y en tres meses raje". "Quiero que haya una oferta y demanda genuina de divisas. Aprovechar el dinero barato a lo YPF es otra cosa, y está bien", comentó durante un evento empresario. Además, consideró que "la seca monetaria es importante, pero insostenible en el tiempo".

Por otra parte, aseguró que es "imposible" que no continúe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y planteó de forma irónica: "El único que puede pagar los 50.000 millones de dólares de deuda con el Fondo es el FMI".

"La Argentina siempre necesita plata, y en los primeros dos años de Macri se hizo con endeudamiento, hasta que se paró. La plata del FMI cierra las necesidades hasta 2019. La clave es cómo se financian los próximos cuatro años", evaluó.