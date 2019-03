El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian dudó que en el país exista "paciencia para aguantar la recuperación del peso", que se devaluó más de 300% en los últimos tres años, y aseguró que bajar la inflación no será "fácil".

El economista explicó que el dólar "es una moneda que históricamente ha sido un resguardo de valor en la Argentina" ya que "actúa como reserva de valor porque el argentino sabe que si se pone ahí está seguro, está totalmente instalado".

"El país tiene una dificultad aceptada por el mundo, por eso tenemos que estudiar y tratar de entender por qué resulta cada vez más dificultoso hacer renacer al peso, con el modelo que fuere", añadió.

Para Melconian, "la pregunta es si aún evitando los atajos y no forzando los tiempos, hay paciencia para aguantar la recuperación del peso".

Con respecto a la inflación, el exfuncionario explicó al canal TN que "en 80 años, hubo 10 años de inflación de un dígito, de lo cuales "cinco o seis" fueron en una misma década."Sacando esa década, dos o tres años deben haber sido a partir del shock de 2002. Entonces, quedan solo dos o tres años", aseguró.

Además, comentó que "la inflación en la Argentina es un fenómeno estructural, como la moneda. Bajarla tiene un conjunto de cuestiones. Cualquier programa alternativo requiere perseverancia".

"Desde el punto de vista del contenido del programa macroeconómico, no es fácil (reducir la inflación). Y alguien diría, y no quiero politizar este comentario, que la política y sus dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias", enfatizó.

Por último, sostuvo que a pesar de "las demandas de la sociedad" nunca hubo" espacio para la estabilidad económica". "¿Cuántas veces escuchamos que un poco de inflación hace bien?", preguntó.