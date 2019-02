El intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, quien aspira a ser candidato a la gobernación de la provincia, se sumó ayer a las voces de la UCR que reclaman elecciones internas en Cambiemos para las presidenciales, al considerar que esa coalición del radicalismo con el PRO tiene que "ofrecer una alternativa distinta" al presidente Mauricio Macri. En el mismo sentido se pronunció Ernesto Sanz, fundador de Cambiemos, quien manifestó que "es importante que se amplíe la oferta dentro del electorado". "Puede que los votantes desencantados encuentren una vía de expresión" en la interna de Cambiemos, remarcó.

"Hay que repensar a Cambiemos, para que el radicalismo tenga más protagonismo", remarcó el dirigente que forzó las internas cordobesas pese a los infructuosos esfuerzos del Gobierno nacional por evitar esa instancia. Mestre insistió en que desde la coalición oficialista "van a tener que rendir cuenta al radicalismo, porque no nos tuvieron en cuenta"

"Desde la UCR tenemos que ofrecer una alternativa distinta a Macri", sostuvo en declaraciones a la radio FM La Patriada, elevando el tono de desafío que el centenario partido mantiene en los últimos días con PRO, en especial después de las elecciones internas en La Pampa, donde se impuso su candidato, Daniel Kroneberger.

Mestre afirmó ademas que le ofrecieron cargos en el Gobierno para que desista de ir a internas, pero él optó por "ir a la provincia" de Córdoba. Acompañado por su colega de Bell Ville, Carlos Briner, el intendente de Córdoba e hijo del ex gobernador cordobés Ramón Mestre competirá en las elecciones primarias de Cambiemos con la lista "Somos el cambio", que lleva al binomio Mario Negri ( UCR)-Héctor Baldassi (PRO).

El jefe comunal cordobés agregó un eslabón a la cadena de declaraciones de dirigentes radicales que auspician la aparición de un candidato partidario para disputarle internamente a Macri la candidatura presidencial.

El diputado Martín Lousteau, señalado para ocupar ese lugar, también se mostró a favor de la disputa interna. La idea ya había sido lanzada la semana pasada por el presidente del Comité Nacional y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aunque dejó la propuesta ad referendum del presidente Macri.

Lousteau, sostuvo en declaraciones a diversos medios desde la India, donde acompaña a Macri en su gira asiática, que en el Gobierno "no debería haber miedo a competir en las PASO"; frase que, según trascendió, no cayó nada bien en la comitiva presidencial.

Con todo, Lousteau dijo que no tiene aún tomada "ninguna decisión", sobre la posibilidad de competir con Macri por la candidatura presidencial. "No importa quién sea el candidato. Pero no debería haber miedo a competir. Porque si alguien piensa que puede ganar la elección nacional, debería pensar que va a ganar la interna", concluyó el ex ministro de Economía.

A fines de marzo o principios de abril, se reunirá la Convención del partido, en la que se debatirán, como es usual, la continuidad de la UCR en Cambiemos, y la conveniencia de enfrentar a Macri.