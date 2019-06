El presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA), Miguel Acevedo, fue reelecto este martes para continuar al frente de la entidad fabril hasta 2021.

En conferencia de prensa, Acevedo reveló la nueva lista de autoridades, que renovó a 25% del plantel e incorporó por primera vez a una mujer en el Comité Ejecutivo.

Su nombre es Carolina Castro, del sector autopartista nucleado en la AFAC, quien actuará de prosecretaria segunda de la entidad.

La nómina de autoridades se completa de la siguiente forma:

Vicepresidentes: Luis Betnaza (Desarrollo Industrial); Daniel Funes De Rioja (Asuntos Laborales) ; y Miguel Ángel Rodríguez (Desarrollo PyMI).

Vicepresidentes regionales: Guillermo Moretti, Eduardo Nougués y Adrián Kaufmann Brea.

Vicepresidentes sectoriales: Cristiano Rattazzi, Carlos Garrera y Alberto Sellaro.

Secretario: Alberto Álvarez Saavedra; y Tesorero: Héctor Motta.

Prosecretario 1°: David Uriburu; Prosecretaria 2°: Carolina Castro.

Protesorero 1°: Martin Rapallini; y Protesorero 2°: Matías Furió.

Vocales: Walter Andreozzi; Martín Cabrales; José Luis Cintolo, Diego Leal, Pedro Reyna, Jorge Sorabilla, Luis Tendlarz, José Urtubey, Miguel Zonnaras y Silvio Zurzolo.

Dentro de la central fabril más representativa del país existe un fuerte malestar por la extensión de la crisis económica. La consultora Ecolatina señaló que Argentina atraviesa este año la séptima recesión más profunda del mundo y que la recuperación es más lenta de lo esperado.

"La retracción de 2,7% en nuestro PBI per cápita nos convierte en el séptimo país con peor performance económica en el mundo de acuerdo a las proyecciones del FMI, sólo superados por Venezuela, Guinea, Irán, Nicaragua, Sudán y Turquía", aseguró Ecolatina.

La pertenencia de Argentina a este grupo "no sólo es coyuntural sino que es parte de un comportamiento histórico", advirtió la consultora. En este contexto, observó que "cuando comenzó el año advertimos que la recuperación no sería rápida. Si bien el motor de la recesión de 2018 fue similar al de 2016 (significativo salto cambiario), la mejora en la actividad no tendría en la apreciación cambiaria el pilar que sí encontró en 2017".