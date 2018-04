La cadena francesa de supermercados Carrefour sigue a la espera de que el ministerio de Trabajo le homologue el Procedimiento Preventivo de Crisis. Están bajo conciliación obligatoria, tras las protestas de los trabajadores de los locales porteños. Mientras tanto supermercados nacionales, chinos, mayoristas y proveedores piden al Gobierno el mismo trato, en cuanto a la reducción de aportes patronales.

En la tarde de ayer, una serie de rumores planteaba que el Gobierno modificaría algunos puntos del acuerdo con Carrefour. El sitio LetraP hasta señaló que se "voltea el salvataje a Carrefour", que estimó en $800 millones. La publicación sostiene que la empresa de consumo Unilever le sugirió al Gobierno la posibilidad de tomar el mismo beneficio, a lo cual le respondieron que será modificado.

Desde el ministerio de Trabajo, señalaron a BAE Negocios: "El acuerdo no está caído, está pendiente de homologación. Está circulando una cifra que no es correcta, respecto al acuerdo. Lo que está planteado en el PPC es que sólo habrá una reducción del 50% de las contribuciones patronales de este ultimo aumento paritario. Siempre fue asi, no hubo cambios". Sin embargo el punto tres del acuerdo plantea que la quita era por 18 meses.

En la compañía Unilever, si bien reconocieron estar pasando un proceso de adecuación, plantearon que el procedimiento elegido por Miguel Kozuszok, CEO de Unilever Argentina, es totalmente al elegido por Carrefour. Sus medidas son más gradualistas y por ejemplo, se abrió un retiro voluntario en la planta de Rosario, de forma más tranquila, aunque no negaron tener charlas con funcionarios del Gobierno para mejorar niveles de competitividad.