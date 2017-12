Al menos una docena de intendentes bonaerenses, de distintas fuerzas políticas, se encuentran en problemas para el pago de sueldos y el medio aguinaldo de fin de año a sus trabajadores por "falta de fondos", por lo cual gestionan "aportes extraordinarios" ante el gobierno nacional y el provincial.

Así lo aseguraron desde la federación sindical que nuclea a los empleados municipales de la provincia de Buenos Aires, quienes recalcaron que, frente a esta situación, distintos jefes comunales están recurriendo a "vías extraordinarias" en procura de fondos para afrontar las obligaciones salariales antes de fin de año. "Algunos intendentes están pidiendo Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) o del provincial (ATP) como una vía extraordinaria para poder pagar sueldos y aguinaldos", aseguró a Télam el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén "Cholo" García.

Ayer los trabajadores del municipio de Moreno, gobernado por Walter Festa, realizaron una ruidosa protesta por el pago en cuotas de sus sueldos frente al edificio municipal, donde dejaron montañas de basura. En un comunicado de prensa, Festa dijo que realiza gestiones con el gobierno de María Eugenia Vidal para "obtener un aporte extraordinario mediante un ATN y así cumplir con todos los sueldos de los trabajadores municipales".

Su secretario de Gobierno, Lucas Chedrese, agregó que "el dinero que tenemos no alcanza para cubrir todos nuestros gastos" y admitió que la municipalidad no tiene las herramientas ni las cuentas que le permitan informar de un cronograma en el pago de los sueldos. En tanto, en diálogo con Télam, García afirmó: "Los intendentes no tienen la plata, se niegan a pagar y a sentarse también para discutir salarios, dado que hay un fuerte ajuste en la provincia de Buenos Aires y están bajando un lineamiento que se no se puede dar más del 10 por ciento (de aumento), algo que nosotros rechazamos".

En este marco, adelantó que mañana se realizará en la localidad bonaerense de Avellaneda un plenario de secretarios generales de Fesimubo, en el que -según anticipó- será "ratificado el estado de alerta y movilización" a raíz de "la falta de cobro de sueldos y aguinaldo en muchos municipios" en los que "no se sabe cuándo se van a pagar".

Entre los municipios afectados por esta situación se cuentan, según el escenario trazado por la entidad sindical, además de Moreno, Berisso, Torquinst, Puán, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Guaminí, Necochea, General Lavalle, Baradero y General Pueyrrredón. Las causas de la ayuda que reclaman los jefes locales son varias. Algunos las atribuyen a déficits estructurales, otros a los presuntos desarreglos cometidos por gestiones anteriores y el resto a problemas generados por las inundaciones.

En este marco, el intendente radical de Cambiemos en Berisso, Jorge Nedela, calificó como "crítica" la situación en su distrito, al admitir que "nos está costando llegar con los recursos para solventar los sueldos y aguinaldos". "Diciembre es un mes complicado, porque, además, tenemos las horas extras. Estamos viendo de juntar el dinero de Provincia y lo nuestro para ver de qué manera podemos garantizar el pago de estos tres ítems que serían unos 50 millones de pesos", detalló en declaraciones formuladas a medios locales.

Según Nedela, Berisso arrastra "un déficit estructural de muchos años. Por eso, ahora estamos tomando una serie de medidas que van a tener impacto el año que viene como recortar cargos políticos y horas extras". En tanto, el intendente massista de Necochea, Facundo López, explicó que su distrito "viene con déficit hace 15 años" y añadió que, "si bien la deuda se está achicando, es necesario hacer más eficiente la administración pública".

"En este caso particular, los problemas nos llevan a no tener la liquidez necesaria para pagar los aguinaldos. El dinero solicitado, 20 millones de pesos, es indispensable y si no, lo pagaremos en enero", advirtió también en declaraciones a medios locales.