Aunque parte de la fortaleza de Netflix se basa en los algoritmos de recomendación de contenidos basados en los datos de navegación por su base que extrae de los usuarios -dicho de otro modo: en el uso de inteligencia artificial-, acaba de lanzar, en plan de testeo, una "curaduría humana" dentro de las recomendaciones. La característica se llama "Collections" y, por ahora, solo estará disponible para iOS. Tal posibilidad de que ciertos usuarios calificados de la firma recomienden otros contenidos ya funciona desde hace años para su tienda de alquiler de DVD on line (el negocio que dio origen a la firma y que aún le provee de u$ 300 millones de ganancia anual promedio), pero ahora se testea para el video on demand.

La firma explica que las "colecciones" son curadas por parte de su equipo creativo. Lo que no dice es que a principios de mes HBO lanzó en los Estados Unidos una herramienta similar llamada "Curated by Humans", en franca respuesta a la utilización de algoritmos digitales de la que se jacta(ba) su competidor. Aunque en ambos casos no se trata más que de un intento por potenciar el consumo de ciertos contenidos y darle más valor a las crecientes bibliotecas de cada una de las compañías. Los algoritmos a veces son ampliamente criticados por usuarios y medios; la "curaduría humana" también hace de estos sistemas algo más amigable para los usuarios.

Complementarían el uso de algoritmos de IA

Algunas de las categorías "curadas" son "Watch in One Night" ("para ver en una noche") "Oddballs & Outcasts" ("alocados y marginales"), "Just for laughs" ("solo para reír") y "Critics Love These Shows" ("los críticos adoran estos programas"). Depende de cuánto uso tenga esta herramienta, pasará o no a formar parte del estándar de Netflix.