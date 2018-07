El economista Guillermo Nielsen aseguró hoy que el viaje del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a Nueva York, fue "apresurado", por que "las cosas no están claras" en la economía del país.

"Me parece que el momento en el que fue el ministro no fue el más indicado, ya que no está claro si vamos a resolver la situación económica. Hay cosas que no están todavía claras. Fue apresurado ir a Wall Street en estas condiciones, no podes ir con deseos y dudas", consideró.

El exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, opinó sobre la crisis cambiaria: "hay una fatiga muy grande a tener pesos, nadie quiere tenerlos y eso complica muchísimo la política económica

En declaraciones radiales, Nielsen evaluó que "indudablemente los inversores están preocupados por el cambio de humor y la correlación electoral que eso puede tener. Cristina (Kirchner) sigue con una popularidad bastante alta y un peronismo racional no termina de hacer pie".

El Gobierno se metió solito en una encerrona muy complicada. Con estas tasas de interés vamos a ver un impacto muy fuerte en el desempleo".

"Vamos a empezar a salir si hay una buena cosecha fina. Pero no veo nada que nos lleve a pensar una recuperación económica en los próximos 6 a 9 meses", estimó.