Tras la conferencia de prensa de ayer del presidente Mauricio Macri, el economista Guillermo Nielsen aseguró que el Gobierno "no pega una" con su política económica, y cuestionó que el mandatario haya prometido una baja de 10 puntos en la inflación para 2019.

"Me parece una lástima que (Macri) dijera que la inflación iba a bajar a 10 puntos en 2019, más cuando los datos que tenemos nosotros proyectan que vamos a terminar este año con un alza de entre 32 y 34%", sostuvo el exsecretario de Finanzas.

"No no pegan una. Le pifiaron a todas las metas de inflación, incluso cuando las cambiaron. Me parece que acá el Gobierno se equivoca al no cuidar la figura presidencial", afirmó Nielsen.