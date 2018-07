A partir de ahora el ministerio de Trabajo dejará de homologar las paritarias que incluyan sumas no remunerativas, con el objeto de evitar el desfinanciamiento de la Anses. Así lo estableció el Gobierno mediante el decreto 633/2018, publicado ayer en el boletín oficial, en el que el Ejecutivo advierte por los montos que van al bolsillo de los trabajadores formales pero como se negocian con esta modalidad, no tienen descuento jubilatorio.

Voceros de la cartera dirigida por Jorge Triaca aclararon que los acuerdos que ya hayan sido firmados seguirán vigentes, en tanto la norma tendrá efecto sobre los que se cierren de ahora en más.

Esto implicará un cambio en la letra chica de los aumentos que consigan los sindicatos: ya no podrán apelar más a las sumas no remunerativas y esos montos deberán incluirse en los salarios de convenio, lo cual introducirá cambios en la dinámica de las discusiones entre los gremios y el sector privado.

Esta herramienta había comenzado a tomar vuelo durante el kirchnerismo para conseguir incrementos en los sueldos que tuvieran un menor impacto en los costos de las empresas, y, al mismo tiempo, arrojar subas porcentuales en los salarios que a primera vista parecían menores.

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, recordó en diálogo con BAE Negocios que los únicos ítems que pueden considerarse sumas no remunerativas están estipulados en el artículo 103 bis de la ley de contrato de trabajo, en donde se determinan que los beneficios sociales son la comida, medicamentos, ropa, guardería, útiles escolares, capacitaciones o sepelios de familiares a cargo del empleado. Por lo que cualquier incremento por fuera de estos conceptos entra en contradicción con la norma, cuyo cumplimiento Trabajo debe controlar.

"No lo veo mal porque es una práctica muy común, a veces útil, pero que genera desigualdades, la Corte ha dado la razón en los juicios de jubilados a los que no se les reconocían los aportes que les correspondían los ítems no remunerativos", añadió el abogado laboralista.

Lo cierto es que el ministerio ya venía siendo reticente a incluir este tipo de sumas en las paritarias, y con esta jugada podría quitarle una de las herramientas que usan los sindicatos para negociar los aumentos con el sector empresario, acaso pasándole la pelota a los gremios para que paguen algún costo político después de la reforma previsional de diciembre que dejó mal parado al Gobierno.

Entre sus considerandos, el decreto plantea que "en la dinámica de la negociación colectiva se observa que en diversos convenios colectivos y acuerdos salariales se otorgó carácter no remunerativo a determinados conceptos, cuando éstos, por su naturaleza, revisten carácter remuneratorio".

"Resulta necesario, en resguardo de los recursos genuinos destinados a la seguridad social y a fin de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional, normalizar dichas prácticas convencionales", argumenta la norma.