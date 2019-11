El presidente electo Alberto Fernández aseguró hoy que "no podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía argentina" en una entrevista con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. Además, acusó a Mauricio Macri por la situación de la pobreza y criticó el accionar del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina", expresó Fernández.

El Indec publicó ayer el Índice de Producción Industrial (IPI) y el Indicador Sintético de la Actividad (ISAC), donde la industria y la construcción arrojaron fuertes caídas. De acuerdo con el organismo estadístico, en septiembre el IPI manufacturero mostró una caída de 5,1% respecto a igual mes de 2018, mientras que el sector de la construcción se desplomó 8,5%.

En la entrevista para Rusia Today, Fernández afirmó que Macri "dejará 5 millones de nuevos pobres, el 40% de la población argentina debajo de la línea de pobreza". Además, consideró electoralista el préstamo que realizó el organismo internacional: "El Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri 57.000 millones de dólares, que representa el 60% de lo que tiene prestado al mundo", recordó.

Por último, el mandatario electo indicó que el Fondo adoptó esa decisión "para que Macri pudiera sostenerse" en el Gobierno e ironizó que la "campaña política más cara de la historia de la humanidad fue la de Macri. A los argentinos nos costó 57.000 millones de dólares".

