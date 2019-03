No fue una sorpresa lo que pasó ayer porque venimos con un dólar más demandado. El BCRA está subiendo tasas para intentar contenerlo, pero sin mucho éxito. Hay algunos capitales saliendo y algunos otros dolarizando su cartera. Los próximos días va a haber mucha volatilidad y será así de acá a las elecciones. Se va a librar una pelea entre tasa y dólar, que veremos cómo se resuelve para ver hasta cuánto el dólar puede llegar a subir. Y en esa puja, el Central la va a tener difícil para resistir. Yo no me sumo a la versión del Gobierno de que con los dólares de la cosecha y los que tiene que vender el Tesoro vamos a estar bien porque no sabemos cuál va a ser la fuerza de la demanda. Y menos en un contexto en el que se asustan los inversores y piden retirar sus fondos; ahí muchas veces no hay tasa que valga. Por eso, no descarto que haya otra crisis cambiaria como la que tuvimos el año pasado.

*Analista financiero