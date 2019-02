Fuentes del mercado afirman que se acelera la salida de Electroingeniería (EISA) en la construcción de la represas Cóndor Cliff y La Barrancosa en Santa Cruz y que el Gobierno presiona para que la firma -que posee el 20% de la obra y que esta en manos de la empresa propiedad de Gerardo Ferreyra, uno de los empresarios detenidos por la causa cuadernos de la corrupción y acusado de formar parte de una asociación ilícita- pase a manos de alguna empresa más afín al oficialismo.

Aunque Electroingeniería lo desmiente, la UTE responsable del proyecto ya está casi toda en manos de la China Gezhouba Group Corp (CGGC), luego de que la firma argentina le cediera el 16% de la participación de la empresa al gigante chino, que se quedó con el 70% de la obra. De esa manera, la firma Hidrocuyo, que tiene el 10%, sería la única compañía local consolidada en el desarrollo de la primera gran hidroeléctrica que se construye en el país en los últimos 25 años.

Lo cierto es que la posible salida de EISA del proyecto, que es esperada hace tiempo por gran parte del sector energético, fue relativizada luego de que Mauricio Macri se mostrara en enero con la gobernador Alicia Kirchner en Santa Cruz, donde ambos mandatarios recorrieron obras de la represa hidroeléctrica Cóndor Cliff y el jefe de Estado evitó los cruces.

La permanencia de EISA se daba por descontada después de que el Presidente afirmara: "en las elecciones uno debate sus propuestas, pero al día siguiente tenemos que estar todos tirando para la misma dirección". Y en especial luego de que ironizara: "la gobernadora tuvo la delicadeza de parar el viento para mi llegada, pero siempre hay mucho viento".

En rigor, y de acuerdo al pliego de condiciones, Gezhouba puede tener un máximo del 70% de la totalidad de la empresa que construye la hidroeléctrica. Es por esta razón que EISA no puede tener menos del 20%, ya que incumpliría la ley. En diciembre pasado se desprendió del 16%, pasando del 36% al 20% en una nota en donde se lo comunicó a la estatal IEASA (Ex Enarsa), que es la compañía encargada de la operación de la central termoeléctrica Río Turbio y las centrales hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Las dos centrales, antes llamadas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, tienen financiamiento 100% chino. Es por esta razón que en el mercado local daban por sentado que por las buenas relaciones de EISA con China era poco probable que la firma cediera la totalidad de su parte en la UTE. Esta teoría se hizo más fuerte en septiembre de 2018 cuando la Argentina y China acordaron una ampliación del intercambio de monedas (swap) por hasta u$s 9.000 millones, con el cual el intercambio de divisas con el gigante asiático llegó a los u$s 20.000 millones. Y casi se convierte en certeza hace poco más de un mes cuando Macri dijo desde Santa Cruz: "cuando llegamos nos dedicamos a estudiar todas las iniciativas que estaban en curso del gobierno anterior. Y tratamos de orientarlas hacia las prioridades sobre aquellas que generen más oportunidades de desarrollo y crecimiento. Por eso le dimos prioridad a este proyecto", olvidando los tres años de controversias y su fuerte oposición a la empresa Electroingeniería.

Sin embargo, en las últimas semanas el rumor sobre una posible salida del EISA del proyecto volvió a surgir y no son pocos los que recuerdan lo dicho por Gerardo Ferreyra antes de subir, esposado, al patrullero que lo llevo a la cárcel donde aún permanece, cuando vociferó: "esto es un show, no sabemos por qué estamos detenidos. No hubo ningún sobreprecio ni coimas, todo lo mío fue fiscalizado. Estoy fiscalizado por las máximas autoridades de la AFIP, no tenemos ningún sobreprecio. Esto es un show mediático". Una declaración que aún hace ruido entre opositores y oficialistas.