El grupo BBVA inició ayer la convocatoria a nivel global del BBVA Open Talent, la competencia de referencia del entorno “fintech”, que este año celebra su décimo aniversario. El certamen sale en busca de las mejores ideas de la comunidad “fintech” en todo el mundo y ofrecerá a los ganadores la posibilidad de hacer crecer sus proyectos de la mano de BBVA.

En esta edición, la competición estará estructurada en torno a tres grandes premios: Fintech for Future, Fintech for Business y Fintech for People. Además, Open Talent ofrecerá un total de 150.000 euros en premios entre los tres ganadores.