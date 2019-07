El economista Orlando Ferreres consideró que el dólar está efectivamente atrasado y señaló que su precio ya debería estar en $54. Además, en esa misma línea, avisó que al estar lejos de ese precio "aparecen los problemas".

El viernes el dólar cerró en $43,10. Al respecto, Ferreres mostró preocupación: "El dólar tendría que estar en $54, y eso se hubiese logrado con el esquema que se abandonó a comienzos del año. Parece que si no sube el tipo de cambio, no habrá inflación, pero no es así, por eso siguió en 2,6% por mes".

En ese sentido, para estimar el atraso relativo de la divisa, Ferreres explicó que el tipo de cambio "es una variable que debe contemplar la variación de los costos internos, más la variación de los precios internacionales, y la inflación de los principales socios comerciales. Cuando se aleja mucho de eso aparecen los problemas".

Además, en un reportaje publicado en el portal Infobae, el economista señaló que en el último tramo del año la economía "subirá igual que la caída inicial en los primeros tres meses, y en promedio el año terminará positivo en 0,5%, con una brecha entre extremos de más de 11 puntos, que va a ser notorio hacia octubre, porque ya nadie podrá hablar de recesión".

"Habrá reactivación que llevará a un modesto crecimiento, a partir del impulso en las cosechas, pero aún así se estará en el nivel promedio de abril de 2017, por lo que sólo será una recuperación de la caída del último año", añadió.