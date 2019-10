El mercado vivió hoy otro día de fuerte presión cambiaria y los esfuerzos del Banco Central no lograron contener una nueva devaluación. Además de vender divisas directamente en el segmento de contado, la entidad volvió a subastar reservas para abastecer la creciente demanda, algo que no hacía desde la aplicación del cepo. Pese a que entre vendió unos US$700 millones en total, el dólar hoy marcó otro récord. Las cotizaciones paralelas volvieron a dispararse.

El tipo de cambio minorista saltó 97 centavos a $63,34 en el promedio de los bancos porteños, la máximo nivel de la historia. En algunas entidades privadas, los precios cerraron aún más arriba: en el Banco Piano a $64,30; y en el Santander y el Macro, a $64, mientras que en las casas de cambio del interior se vendió a $69. En el Banco Nación, subió $1 hasta los $62,50.

En el mercado mayorista, donde intervienen los grandes jugadores del mercado, el alza diaria fue de 45 centavos y el tipo de cambio quedó en $59,45. La suba habría sido mayor de no ser por la fuerte intervención oficial.

A través de cuatro subastas de divisas, el Central colocó US$346 millones, que se sumaron a otros US$350 millones que habría vendido directamente en el mercado, según operadores consultados por BAE Negocios.

En total, volcó al mercado unos US$700 millones que nutrieron la gran demanda, que se acelera a medida que se acercan las elecciones. Además, los agentes se hacen eco de la posibilidad de que el BCRA endurezca el cepo la próxima semana para frenar el insostenible drenaje de reservas, algo que evitó hacer antes de los comicios. Así, desde el 9 de agosto a esta parte, las tenencias internacionales cayeron más de US$20.000 millones, casi un tercio de lo que había.

En ese marco, el Banco Nación también habría aportado con ventas propias para contener la corrida. En total, se pactaron hoy US$1004 millones, el volumen más elevado desde fines de julio. Ante la nula oferta genuina, el grueso de las ventas fueron aportadas por las arcas públicas.

"La divisa norteamericana operó nuevamente muy demandada y con gran dispersión en los precios por efecto de la estrategia de intervención oficial", comentó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

La creciente demanda se reflejó también en un masivo desarme de plazos fijos. Ante esta situación, el BCRA una vez más tuvo dificultades para renovar el vencimiento diario de Letras de Liquidez (Leliq) y tuvo que emitir $41.400 millones. La tasa diaria quedó estable en 68,003%.

Al respecto, el analista financiero Christian Buteler advirtió: "Las Lebac no eran una bomba pero resulta que un día no te renovaron más y comenzó una corrida cambiaria. Las Leliq tampoco porque están en poder de los bancos, pero resulta que los inversores retiran sus plazos fijos y esta semana no se pudieron renovar $216.800 millones. Neguemos la realidad y que nos explote en la cara. No una, sino dos veces".

Qué pasó con el dólar blue, el dólar MEP y el contado con liqui

En ese marco, el dólar blue, que se consigue en las cuevas porteñas, sube 3,7% y se vende a $69,75.

Por otra parte, el contado con liqui (CCL), el tipo de cambio implícito en las operaciones de acciones para sacar las divisas del país, también conocido como dólar fuga, salta 2% hasta los $76,69. Así, la brecha cambiaria con el oficial se amplía al 29%.

En tanto, el dólar MEP, que se realiza mediante el intercambio local de bonos, trepa 2,1% a $73,23.