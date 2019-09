Hoy el Indec publicará los números oficiales de julio para las ventas en shoppings y supermercados. Pero ya los datos de privados muestran que en agosto se registró la peor caída intermensual del consumo privado en al menos 20 años. Tras un buen julio, en el que hubo recuperación de la mano del programa Ahora 12 y de los créditos de Anses, en agosto la contracción intermensual libre de factores de estacionalidad fue de 5,8%.

El dato surge del Indicador Mensual de Consumo (IMC) del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA). Permite observar la magnitud del bajón en términos de consumo de los hogares: desde al menos 1997 nunca se registró una caída semejante. La variación contra el mismo mes del año pasado fue de 11,3%.

Los datos no sólo dejan entrever que el consumo inició una nueva serie de caídas en agosto sino que permite prever que las proyecciones oficiales para el PBI 2020 lucen problemáticas: desde ITE-FGA esperan que este factor clave de la demanda agregada caiga más de 10% en lo que queda de 2019 y que deje un arrastre estadístico de 3%. Es decir, que para que se cumpla la mejora de 1,4% que el Gobierno de Cambiemos prevé para el año que viene, el consumo deberá pegar un salto extraordinario, con una mejora de más de 4 puntos punta a punta. Justo en un año para el que se espera, de mínima, un primer semestre complicado.

La macro manda: tal como señaló BAE Negocios cuando el Ministerio de Producción presentó las primeras proyecciones de resultados del nuevo Ahora 12, en el primer mes de aplicación se esperaba un crecimiento de $7.000 millones en la recaudación del programa. Mucho menos que los alrededor de $80.000 millones que se inyectan a la economía cuando crece 1 punto el salario real. A eso se le suma la tendencia a cuidarse y no gastar, por parte d de los hogares, en épocas de crisis. El wait and see aplicado a la economía particular.

En ese sentido, resultaba esperable que una caída de los salarios respecto a la inflación, fenómeno propio de las devaluaciones, y que implica más de 1 punto de contracción de los ingresos de los hogares, impactara mucho más que las medidas preelectorales. De hecho, según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) el salario real bajó 8,4% interanual durante agosto y aceleró su caída. Los sueldos de ese mes compitieron contra una inflación de 4%.

El informe del IMC detalló algunas variables relativas al consumo del mes pasado, en línea con lo que fue adelantando BAE Negocios a lo largo de septiembre: "La venta de autos nacionales en agosto cayó un 30,9% interanual, afectadas por la disparada del tipo de cambio. El IVA Neto por su parte bajó un 6,4% anual. De acuerdo a CAME, las ventas minoristas se desplomaron un 18,6% con bajas en todos los rubros y destacándose una merma de 15% en la venta de alimentos y bebidas. Finalmente, el crédito real en pesos cayó un 33,3%, con fuertes bajas en todas las líneas".

"De mantenerse esta tendencia el gobierno finalizará la gestión con una caída en el consumo cercana al 20% respecto a diciembre 2015", remató el informe.

Ayer mismo, el Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) destacó que, en los primeros 8 meses del 2019, la demanda residencial de energía eléctrica sufrió un fuerte desplome. De hecho, a partir de los datos publicados la semana pasada por Cammesa, Oetec detalló que la demanda a Edesur bajó 4,8% anual y de esa forma estuvo en niveles de 2,6% por debajo de los del mismo período de 2015. La demanda a Edenor bajó 7,5% interanual, quedó muy por debajo de la de 2015 e incluso 0,3% debajo de la de 2013.