Luego de que el sector panadero nacional tomara conocimiento de la decisión de Molinos Cañuelas de emitir facturas en dólares y atadas a cotización del Banco Nación, otros establecimientos molineros enviaron ayer notificaciones y desde el segmento comercial pidieron la intervención urgente del Gobierno para regular la situación.

Directivos de la Federación Argentina de Industrias del Pan (Faipa) comunicaron a BAE Negocios que ayer desde varios molinos enviaron una nota prácticamente "modelo" en la que detallan que "a partir del día de hoy (por ayer) en las facturas de venta de harina industrial (bolsa), comenzará a aparecer una leyenda en la cual se expresa la dolarización de la factura. Por el momento es simplemente una notificación, pero en un futuro cercano, se comenzará a aplicar las notas de débito o crédito correspondientes de acuerdo a la cotización del dólar Banco Nación Argentina".

En tanto, fuentes de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) expresaron que "es una cláusula que algunos molinos aplican y varios lo hacen desde hace años (...) que si no se cumple el plazo de pago de 20/30 días habitual, pasa a dólares pero la factura es en pesos y se cobra en pesos. No hay factura en dólares". En la misma dirección, desde Molinos Cañuelas reconocieron la factura publicada por este medio pero dijeron que siempre están emitidas en pesos y que "eso (en alusión al valor dólar) es una cobertura a los fines de preservar el valor en caso de que un cliente no te pague por meses".

Entre varios posicionamientos provinciales que se conocieron ayer, el Centro de Industriales Panaderos de Tucumán ratificó "el comunicado recibido desde los molinos, que a partir del día de hoy (por ayer) en las facturas de venta comenzará a aparecer una leyenda en la cual se expresa la dolarización del precio de la harina". Su presidente, Pablo Albertus, dejó en claro que "dolarizar nuestro principal insumo es una locura". "Es imposible pagar precio dólar y vender el pan en pesos", sostuvo, y aclaró que frente a ello, la Faipa pedirá una cumbre urgente con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

Uno de los principales referentes de Faipa, Gerardo Di Cosco, había lanzado el ultimátum en el marco de un encuentro federal realizado en Tucumán. "Si Molinos Cañuelas y otras empresas ponen precios en dólares, no les compramos más harina", fue la sentencia. El dirigente, que preside la entidad en la ciudad de Rosario, dejó en claro que "es la primera vez que se descubre esto", y señaló que "las facturas vienen con un precio pactado y facturado en pesos argentinos, y es lo que se debe respetar". "Nunca vimos algo así", afirmó.