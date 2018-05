El CEO de Techint, Paolo Rocca, afirmó que el Gobierno debe “volver a un equilibrio macroeconómico más rápidamente de lo que pensaba”, y estimó que este año “será difícil” para el país"

“2018 no será un buen año para Argentina. Será un año difícil en el que habrá que dar algunas noticias no buenas porque hay que recuperar el equilibrio”, sostuvo el empresario.

En un reportaje publicado este martes en La Nación, Rocca afirmó que las empresas “siguen viendo a la Argentina como una oportunidad. No creo que hayan cambiado de punto de vista en esto. Posiblemente hayan cambiado los plazos. ¿Podemos mirar esto con una lógica de corto plazo? Creo que no”.

“Creo que las condiciones que se crearon con el cambio de administración siguen siendo sustancialmente la mismas. El proyecto de transformación del país, que empezó hace dos años y medio, tenía y sigue teniendo una visión de largo plazo de la Argentina que es, a mi juicio, racional y positiva, y sobre la cual se pueden construir proyectos de inversión muy grandes”, añadió.

A su criterio, el país “tiene que poder lograr un equilibrio macroeconómico entre su balanza comercial, la balanza de pagos y el gasto público. El camino está marcado también por la disponibilidad de los inversores a sostener o financiar este margen de ajuste, la velocidad del ajuste”.

Rocca consideró, además, que “la inversión nacional se ha movilizado. Me gustaría que ese nivel de inversión creciera aun más. No sería correcto decir que no vinieron las inversiones. Han venido y van a seguir viniendo”.