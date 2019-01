El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó hoy que la economía argentina cayó "en torno al 2%" en 2018, y afirmó que para el país "es muy importante lo que suceda en el Brasil".

"No tenemos los datos del cuarto trimestre de 2018, los números todavía no fueron publicados, pero la Argentina enfrentó una contracción del PBI durante ese año en torno al 2%, pero aún no tenemos los números exactos", señaló el funcionario.

Al ofrecer una conferencia de prensa en Davos, donde participa del Foro Económico Mundial junto con el presidente del Banco Central Guido Sandleris, Dujovne comentó que para 2019, "la Argentina tiene un pronóstico oficial, por el Presupuesto tratado en el Congreso en septiembre pasado, de una contracción de menos de 0,5% del PBI".

"La mayor caída del PBI en la Argentina se produjo en la segunda mitad del año pasado", enfatizó el ministro.

Y añadió: "el mensaje que me gustaría enviar es que los shocks que sufrimos en 2018 reforzaron el compromiso de nuestro Gobierno hacia las reformas: Así que decidimos acelerarlas hacia el equilibrio fiscal y por eso anunciamos que llegaremos a equilibrio primario en 2019".

Además, expresó que "hay crecimiento en el mundo y para la Argentina es muy relevante lo que pase en Brasil, cuya expectativa de crecimiento para este año está por encima del 2%, una novedad después años de recesión. Es un muy importante socio comercial para la Argentina".

Por otra parte, Dujovne elogió la gestión de Sandleris, al destacar que "con esta nueva política monetaria estamos viendo la estabilización, la inflación se está desacelerando y las variables se están estabilizando".

"Se están generando las condiciones para llegar a un crecimiento sostenido, que no será tan rápido", enfatizó.