El ex presidente del Banco Central y del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega, aseguró que el próximo gobierno "sea cual fuere el signo, deberá renegociar la deuda" con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos posteriores al 2019, cuando se hayan utilizado todos los giros del préstamo acordado con el organismo de crédito multilateral.

"Renegociar con el Fondo va a ser una necesidad, no una posibilidad, gane quien gane. A partir del 2020 el gobierno deberá sentarse con el Fondo para ver cómo se empieza a pagar la deuda", afirmó.

Fábrega trazó un escenario de crisis financiera a largo plazo, en el marco de una conferencia que brindó en el porteño Auditorio UTA, en un ciclo de conferencias auspiciado por el diario BAE Negocios denominado "Escenario 2019, la economía que viene: ¿recesión corta o larga?".

"No encuentro la forma en que se desarmen las Leliqs", afirmó el ex jefe del BCRA, quien alertó que ese instrumento financiero está atado a los depósitos bancarios lo que tornará "difícil" que los bancos tomen en el futuro bonos para poder saldarlo. Y alertó que el stock seguirá subiendo más allá del monto actual, el cual llega a $700.000 millones ó 1,7% del PBI, un guarismo que consideró "muy grande".

El ex funcionario hizo un repaso de la gestión de Cambiemos y en particular de lo que dejó el 2018, con hincapié en el desarrollo de la corrida cambiaria. En ese sentido, lo comparó con la devaluación de 2014, que lo encontró prácticamente sin reservas en el Central. "No teníamos un mango, sólo creatividad", reconoció.

Fábrega explicó que al comenzar este año "dólares sobraban", pero "no eran propios". "La cantidad que se consumió, unos u$s28.000 millones en la primera etapa de la corrida, habla de impericia, porque además no se contuvo el tipo de cambio", sentenció.