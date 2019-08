El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que no existen razones para que el dólar siga subiendo y dijo que la prioridad de su gestión será "estabilizar" el tipo de cambio. "No sirve tener reservas en el BCRA y un dólar como un barrilete", sostuvo Lacunza en declaraciones a diversos medios.

Dijo: "esto es paso a paso: estabilizar, aliviar y, después, proyectar", y que el dólar "hizo una corrección después de las PASO y no hay razones para que haya otra más". Señaló que el riesgo país no baja "porque no se sabe quién gobernará después de diciembre".

Lacunza sostuvo que el resultado electoral fue "una sorpresa para el mercado". "El tipo de cambio llegó a un nivel, que es el más alto en los últimos doce años, con lo cual está largamente por encima del equilibrio de mediano plazo, más que suficiente para equilibrar la relación comercial y financiera de Argentina con el resto del mundo".

"No hay razón ni de competitividad ni de flujo de capitales que pueda justificar otra corrección. Cualquier demanda adicional a este precio es meramente especulativa o irracional", aclaró.