El economista Carlos Melconian consideró hoy que el programa económico original del Gobierno "fracasó", a raíz de la "mala praxis" con las que se implementaron las medidas.

"No hay dudas sobre el mal diagnóstico o la mala praxis, la apresurada unificación cambiaria, el financiamiento en dólares, la ambiciosa meta de inflación que se quería resolver con Lebacs", sostuvo el ex presidente del Banco Nación.

Al disertar en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Mendoza, Melconián afirmó que el Gobierno se había "encaprichado en ir a una inflación imposible" con las metas que había trazado, en su momento, el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger.

A su criterio, el "desbalance fue el mercado de cambios. Y ahí vino el desenlace. Vino el FMI. Políticamente no me gusta ir al Fondo, pero el presidente (Mauricio Macri) estuvo rápido de reflejos" en acordar un préstamo con ese organismo.

Para el economista, el presidente Mauricio Macri privilegió ahora "cerrar el déficit fiscal" y tomó, para ello, algunas medidas que cuestionó, como "ir a un porcentual en las retenciones y no un monto fijo en pesos".

Para Melconian, "cerrar la cuestión financiera es central. Y si afloja la histeria, se cierra el paquete para acomodar la cosa loca. Es algo posible. Después, la resaca: el nivel de actividad, la inflación, la inversión, el empleo".

"Hay que encontrarle la vuelta para que no vuelvan nunca más las Lebacs y las Letes. No se pueden crear esas bombas de tiempo, porque son déficit fiscal", dijo el ex funcionario, quien insistió en bajarle el tono a las reunión que mantuvo con Macri el último fin de semana.

"Tuve una reunión con él como las que tenemos siempre", comentó.

Por su parte, el economista Daniel Artana también hizo referencia a la situación económica del país: dijo que lo que está pasando "es que nos pegamos esta piña varias veces. Hay ciertas cosas que tenemos que aprender a erradicar del menú", como el déficit fiscal.

Para el especialista, "de acá para adelante, hay que tener paciencia, porque no hay nada inmediato. Primero, cerrar un acuerdo con el FMI que tenga sentido".

"Probablemente haya que permitir un uso mayor de reservas" para contener el tipo de cambio, añadió. Pero advirtió: "hay una tentación del atraso cambiario es casi irresistible para los políticos, inclusive los del Gobierno".

A nivel externo, comentó: "que tengamos un súper dólar no es muy bueno para nuestra región. Cuando sucede eso, los precios de las commodities suben y la demanda del resto del mundo es menor".

"Es importante tratar de que se resuelva el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Pero hoy no hay una crisis generalizada de los mercados emergentes".

Por último, el ex secretario de Finanzas Daniel Marx dijo que "la estrategia de cerrar las cuentas y generar demanda agregada era tomar financiamiento externo".

"Pero la lección es que conseguir o no más plata, nos arregla el problema de corto plazo pero no soluciona el de largo. Y puede pensarse que este calmante nos distrae de los temas más profundos. Y efectivamente hay temas más profundos que los del programa con el FMI", enfatizó.

Para Marx, "tenemos una economía bimonetaria. El refugio es el dólar. Y ese refugio no está dentro de Argentina".